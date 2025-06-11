Как организм маскирует настоящую проблему. Вы удивитесь, узнав о неожиданном "тайнике"

Спите по 7-8 часов, но все равно просыпаетесь истощенными, часто болит голова, появляется храп или ночью приходится просыпаться из-за внезапной нехватки воздуха? Обычно во всем обвиняют стресс, перенапряжение или использование смартфона перед сном, но настоящая причина может быть совсем другой - и довольно неожиданной!
Об заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Анастасия Опанасюк, сообщает РБК-Украина (проект Styler).
На самом деле, во всем может быть неочевидный виновник - ваша ротовая полость. А именно:
Современная стоматология выходит далеко за пределы привычных пломб и имплантов. Сегодня стоматолог может повлиять на то, как вы спите. И речь не только о вас - но и о вашем партнере или ребенке.
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Помните: сигналы игнорировать не стоит
Это все - симптомы нарушений, которые не решатся сами собой. Не поможет ни мелатонин, ни выходные. Но поможет специалист - если обратиться вовремя.
Начните с простого шага - запишитесь на профилактический осмотр. Для себя. И для своего ребенка. Потому что настоящее качество жизни начинается со здорового сна.
Напомним, ранее Анастасия Опанасюк объясняла, какие функции выполняет современная ортодонтия.
Также Анастасия Опанасюк рассказывала, какую угрозу для мозга и сердца может нести воспаление десен.
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