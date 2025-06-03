Як охолодити квартиру без кондиціонера: 5 простих способів для спекотного дня

Холодна вода як пасивний охолоджувач

З самого ранку наповніть ванну або відро холодною водою з-під крана. Вода буде повільно випаровуватися, забираючи з повітря тепло. Оскільки водогін прокладено під землею, температура води нижча за кімнатну навіть у спеку.

Такий "басейн" діє як природний кондиціонер. Просто залиште ємність відкритою до вечора - вона непомітно охолоджуватиме повітря.

Відмова від гарячої їжі

Готуйте якомога менше - плита й духовка нагрівають повітря. Краще перейти на холодні страви: салати, фрукти, холодник, бутерброди. Таке харчування легше для організму у спеку й не провокує підвищення температури вдома.

До того ж, гаряча їжа знижує відчуття прохолоди. Замість чаю або кави пийте воду, мінералку чи домашній квас.

Мінімум електроприладів

Телевізори, комп’ютери та зарядки - джерела тепла, які ми не помічаємо. Кожен увімкнений прилад непомітно підвищує температуру в кімнаті.

У спеку варто вимикати все зайве - дайте техніці відпочити. Проведіть час на свіжому повітрі, читайте книгу чи займіться чимось ручним. Це не лише охолодить оселю, а й розвантажить ваш день.

Навіть без вентилятора та кондиціонера можна охолодити квартиру влітку (фото: Freepik.com)

Провітрювання вночі

Коли надворі темніє й спека спадає, відкрийте вікна навстіж. Нічне повітря значно прохолодніше, і воно швидко замінить гаряче повітря в квартирі. Провітрювання - найефективніший спосіб охолодити приміщення без витрат.

Вранці ж вікна слід зачинити, щоб не впустити нову хвилю спеки. Такий режим "ніч - відкрито, день - закрито" справді добре працює.

Захист від сонця

Удень тримайте штори закритими, особливо на сонячному боці. Найкраще підійдуть світлі тканини - вони відбивають тепло, а не накопичують його. Навіть просте простирадло на вікні здатне знизити температуру в кімнаті.

Додатково можна використовувати жалюзі або фольговані екрани. Чим менше сонця потрапляє всередину - тим прохолодніше буде у квартирі.

Ці прості дії не вимагають великих витрат, але ефективно працюють у спекотні дні.