Як оформити житлову субсидію, не виходячи з дому: покрокові підказки

Оформити житлову субсидію можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео ПФУ у YouTube.
Як оформити субсидію
зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ і натисніть кнопку "Вхід"
авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису: вкажіть назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажте файл ключа та введіть пароль
в особистому кабінеті зайдіть в розділ "Комунікації з ПФУ" та виберіть пункт меню "Заява на житлову субсидію чи пільгу"
перед формуванням заяви підготуйте скановані копії необхідних документів, надайте згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити"
у вікні, що відкриється, виберіть опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії"
заповніть онлайн-форму заяви про призначення та надання житлової субсидії (вкажіть загальну інформацію про особу, яка подає заяву, внесіть її паспортні та адресні дані, вкажіть спосіб виплати субсидії)
додайте відомості про житлово-комунальні послуги, які отримує домогосподарство
зазначте адресу реєстрації/фактичного проживання
додайте дані про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства
внесіть відомості про доходи та витрати членів (з урахуванням яких буде автоматично сформовано декларацію)