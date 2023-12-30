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Як оформити житлову субсидію, не виходячи з дому: покрокові підказки

Як оформити субсидію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Оформити житлову субсидію можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео ПФУ у YouTube.

Як оформити субсидію

  • зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ і натисніть кнопку "Вхід"
  • авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису: вкажіть назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажте файл ключа та введіть пароль
  • в особистому кабінеті зайдіть в розділ "Комунікації з ПФУ" та виберіть пункт меню "Заява на житлову субсидію чи пільгу"
  • перед формуванням заяви підготуйте скановані копії необхідних документів, надайте згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити"
  • у вікні, що відкриється, виберіть опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії"
  • заповніть онлайн-форму заяви про призначення та надання житлової субсидії (вкажіть загальну інформацію про особу, яка подає заяву, внесіть її паспортні та адресні дані, вкажіть спосіб виплати субсидії)
  • додайте відомості про житлово-комунальні послуги, які отримує домогосподарство
  • зазначте адресу реєстрації/фактичного проживання
  • додайте дані про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства
  • внесіть відомості про доходи та витрати членів (з урахуванням яких буде автоматично сформовано декларацію)
  • додайте скановані копії документів, натиснувши кнопку "Додати файл"
  • натисніть кнопку "Сформувати заяву", розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту/коректність заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, перейдіть до фінального кроку
  • перевірте дані сформованих заяви та декларації, накладіть на документи цифровий підпис та відправте до Пенсійного фонду
  • з результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись в розділі "Мої звернення" - "Статус звернення" 

 

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