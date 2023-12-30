Как оформить жилищную субсидию, не выходя из дома: пошаговые подсказки

Оформить жилищную субсидию можно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
О том, как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео ПФУ в YouTube.
Как оформить субсидию
зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ и нажмите кнопку "Вход"
авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи: укажите название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузите файл ключа и введите пароль
в личном кабинете зайдите в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выберите пункт меню "Заявление на жилищную субсидию или льготу"
перед формированием заявления подготовьте сканированные копии необходимых документов, согласитесь на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить"
в открывшемся окне выберите опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии"
заполните онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (укажите общую информацию о лице, подающем заявление, внесите его паспортные и адресные данные, укажите способ выплаты субсидии)
добавьте сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство
укажите адрес регистрации/фактического проживания
добавьте данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава домохозяйства
внесите сведения о доходах и расходах членов (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация)
нажмите кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, перейдите к финальному шагу
проверьте данные сформированных заявления и декларации, наложите на документы цифровую подпись и отправьте в Пенсионный фонд
с результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения"