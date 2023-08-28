Як оформити закордонний паспорт дитині, яка народилася за кордоном: інструкція

Де оформити закордонний паспорт

За межами України оформити закордонний паспорт можна в центрах "Паспортний сервіс", а також в закордонних дипломатичних установах (ЗДУ).

Чи треба брати дитину з собою?

Присутність дитини не обов’язкова. Але в такому разі необхідно мати з собою фото дитини розміром 10х15 см для внесення відцифрованого образу обличчя.

Свідоцтво про народження

Необхідно зробити офіційний переклад свідоцтва про народження і завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може потребувати проставлення апостиля.

Що робити, якшо у паспорті не вклеєне фото?

Можна одночасно оформити ID-картку матері та закордонний паспорт дитині. Для цього за кордоном потрібно звертатися саме до центрів "Паспортний сервіс".

Якщо батько дитині іноземець

Необхідно звернутися до ЗДУ для отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України. Термін оформлення - 3 місяці. З цією довідкою оформити паспорт можна і в ЗДУ, і в центрах "Паспортний сервіс".

Скільки коштує оформлення

Вартість дитячого закордонного паспорта така сама, як і дорослого. У підрозділах Міграційної служби це коштує 856 гривень або 1496 гривень (залежно від терміновості). Центри "Паспортний сервіс" додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства, який різниться залежно від країни.

