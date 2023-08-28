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Как оформить загранпаспорт ребенку, родившемуся за границей: инструкция

Фото: Как оформить загранпаспорт ребенку за границей (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Граждане Украины, у которых ребенок родился за границей, могут оформить ему загранпаспорт без возвращения в Украину.

О том, как это сделать читайте в материале Styler ниже.

Где оформить загранпаспорт

За пределами Украины оформить загранпаспорт можно в центрах "Паспортный сервис", а также в зарубежных дипломатических учреждениях (ЗДУ).

Нужно ли брать ребенка с собой?

Присутствие ребенка не обязательно. Но в таком случае необходимо иметь фото ребенка размером 10х15 см для внесения оцифрованного образа лица.

Свидетельство о рождении

Необходимо произвести официальный перевод свидетельства о рождении и заверить его нотариально. Также для легализации свидетельство может потребовать проставления апостиля.

Что делать, если в паспорте не вклеено фото?

Можно одновременно оформить ID-карту матери и загранпаспорт ребенку. Для этого за границей нужно обращаться именно в центры "Паспортный сервис".

Если отец ребенку иностранец

Необходимо обратиться в ЗДУ для получения справки о регистрации гражданином Украины. Срок оформления - 3 месяца. С этой справкой можно оформить паспорт и в ЗДУ, и в центрах "Паспортный сервис".

Сколько стоит оформление

Стоимость детского загранпаспорта такая же, как для взрослого. В подразделениях Миграционной службы это стоит 856 гривен или 1496 гривен (в зависимости от срочности). Центры "Паспортный сервис" дополнительно взимают сбор за сервисные услуги предприятия, который отличается в зависимости от страны.

Кстати, украинцам рассказали, что делать, если не успели забрать паспорт вовремя.

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