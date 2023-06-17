Як оформити субсидію онлайн, не виходячи з дому: покрокова інструкція
Як оформити субсидію онлайн (колаж: РБК-Україна)
Для того, щоб оформити субсидію, не обов'язково йти у відповідні установи. Усі необхідні для цього процедури можна зробити онлайн за допомогою двох порталів.
Як це правильно зробити - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.
Оформлення субсидії через "Дію"
Якщо для оформлення допомоги ви обираєте застосунок "Дія", дотримуйтеся такого алгоритму:
- перейдіть на сайт Дія та авторизуйтесь
- перейдіть у розділ "Заява на субсидію"
- натисніть кнопку "Подати заяву"
- перевірте, чи дані, що з'являться на екрані, правильні. Якщо виявили помилку, виправте
- заповніть бланк заяви. У ньому вкажіть адресу, за якою хочете отримати субсидію, чи перебуваєте ви у шлюбі та чи маєте ви заборгованість за сплату ЖКП
- оберіть, на які саме послуги вам потрібна пільга
- вкажіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники та інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою
- заповніть інформацію про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту тощо.
- заповніть дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна
- після заповнення заявки необхідно вказати спосіб отримання субсидії: на банківську картку чи на відділення Укрпошти
Після всього цього вам потрібно завантажити скан-копії документів, які будуть необхідними для оформлення допомоги.
Потім на екрані з'явиться сформована заява на отримання субсидії. Якщо всі дані є правильними, підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і натисніть кнопку "Надіслати".
Оформлення субсидії через портал ПФУ
Крім "Дії" можна скористатися ще одним способом, а саме порталом Пенсійного фонду України.
Для цього вам потрібно:
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перейти на портал ПФУ
- авторизуватися для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП
- в особистому кабінеті знайдіть "Комунікації з ПФУ"
- оберіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу"
- натисніть "Продовжити"
- оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії" та заповніть усі необхідні поля онлайн-форми
- натисніть на "Додати файл" і та завантажте усі скановані копії документів
- наприкінці онлайн-форми натисніть "Сформувати заяву"
Система перевірить повноту заповнення заяви. Якщо буде необхідність, додайте документи та перевірте правильність інформації.
Останнім кроком підпишіть заяву цифровим підписом та надішліть до ПФУ.