Як оформити субсидію онлайн, не виходячи з дому: покрокова інструкція

Оформлення субсидії через "Дію"

Якщо для оформлення допомоги ви обираєте застосунок "Дія", дотримуйтеся такого алгоритму:

перейдіть на сайт Дія та авторизуйтесь

перейдіть у розділ "Заява на субсидію"

натисніть кнопку "Подати заяву"

перевірте, чи дані, що з'являться на екрані, правильні. Якщо виявили помилку, виправте

заповніть бланк заяви. У ньому вкажіть адресу, за якою хочете отримати субсидію, чи перебуваєте ви у шлюбі та чи маєте ви заборгованість за сплату ЖКП

оберіть, на які саме послуги вам потрібна пільга

вкажіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники та інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою

заповніть інформацію про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту тощо.

заповніть дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна

після заповнення заявки необхідно вказати спосіб отримання субсидії: на банківську картку чи на відділення Укрпошти

Після всього цього вам потрібно завантажити скан-копії документів, які будуть необхідними для оформлення допомоги.

Потім на екрані з'явиться сформована заява на отримання субсидії. Якщо всі дані є правильними, підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і натисніть кнопку "Надіслати".

Оформлення субсидії через портал ПФУ

Крім "Дії" можна скористатися ще одним способом, а саме порталом Пенсійного фонду України.

Для цього вам потрібно:

перейти на портал ПФУ

портал ПФУ авторизуватися для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП

в особистому кабінеті знайдіть " Комунікації з ПФУ"

оберіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу"

натисніть "Продовжити"

оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії" та заповніть усі необхідні поля онлайн-форми

натисніть на "Додати файл" і та завантажте усі скановані копії документів

наприкінці онлайн-форми натисніть "Сформувати заяву"

Система перевірить повноту заповнення заяви. Якщо буде необхідність, додайте документи та перевірте правильність інформації.

Останнім кроком підпишіть заяву цифровим підписом та надішліть до ПФУ.