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В Україні будуть проводити масштабну перевірку одержувачів субсидій: кого можуть позбавити виплат

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Україна, Середа 14 червня 2023 12:43
В Україні будуть проводити масштабну перевірку одержувачів субсидій: кого можуть позбавити виплат Навіщо проводити верифікацію субсидій (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Усі одержувачі субсидій в Україні пройдуть детальну перевірку даних. Це потрібно для того, щоб виявити та урізати виплати порушникам певних умов для отримання субсидій.

Про це йдеться в наказі № 190 Міністерства фінансів України.

Навіщо потрібна масштабна перевірка даних

Попри те, що верифікація проводиться щороку, у 2023 році будуть впроваджувати посилений її варіант. Річ у тому, що дані будуть звіряти відразу з чотирьох реєстрів:

  • реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України
  • реєстр Державної податкової служби
  • реєстр Міграційної служби
  • реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції

Важливість такої верифікації полягає в "очищенні" списків від правопорушників у контексті отримання соціальних виплат і урізанні розміру різних соцвиплат, зокрема субсидій.

Припускають, що обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати понад 10%. Тому фінансову допомогу будуть отримувати винятково ті, хто її справді потребує.

Які дані зможуть перевірити служби

Відтепер українці будуть проходити три етапи перевірки:

  • під час звернення за допомогою
  • під час отримання допомоги
  • після отримання цієї допомоги

Фахівці зможуть перевірити такі дані кожного громадянина:

  • зареєстровані транспортні засоби
  • реквізити документів (тип, назва документа, серія та номер, дата видачі, термін дії), встановити викрадені чи втрачені документи
  • митне оформлення транспорту, складових частин
  • бюджетні рахунки для зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адміністративні порушення
  • джерела доходів, отримані фізособами від податкових агентів, ознаки доходів, отриманих від здійснення підприємницької чи незалежної професійної діяльності

Якщо під час верифікації буде виявлено порушення, виплати допомоги будуть просто припиняти або змусять повернути державі переплату.

Нагадаємо, що віднедавна в Україні змінилися вимоги для отримання субсидій для кількох категорій населення.

А ще ми повідомляли про те, як відмовитися від отримання субсидії, якщо ви перебуваєте за кордоном.

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Міністерство соціальної політики Субсидії в Україні