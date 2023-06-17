Как оформить субсидию онлайн, не выходя из дома: пошаговая инструкция
Как оформить субсидию онлайн (коллаж: РБК-Украина)
Для того чтобы оформить субсидию, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно сделать онлайн с помощью двух порталов.
Как это правильно сделать - подробнее читайте в материале Styler ниже.
Оформление субсидии через "Дію"
Если для оформления помощи вы выбираете приложение "Дія", следуйте следующему алгоритму:
- перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь
- перейдите в раздел "Заява на субсидію"
- нажмите кнопку "Подати заяву"
- убедитесь, что данные, отображаемые на экране, верны. Если вы обнаружили ошибку, исправьте
- заполните бланк заявления. В нем укажите адрес, по которому хотите получить субсидию, состоите ли вы в браке и есть ли у вас задолженность за уплату ЖКУ
- выберите, на какие именно услуги вам нужна льгота
- укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики и информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу
- заполните информацию о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте и т. д.
- заполните данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества
- после заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии: на банковскую карту или на отделение Укрпочты
После всего этого вам нужно скачать скан-копии документов, которые будут необходимы для оформления помощи.
Затем на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Если все данные верны, подпишите заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) и нажмите кнопку "Надіслати".
Оформление субсидии через портал ПФУ
Кроме "Дії" можно воспользоваться еще одним способом, а именно порталом Пенсионного фонда Украины.
Для этого вам нужно:
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перейти на портал ПФУ
- авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью КЭП
- в личном кабинете найдите "Комунікації з ПФУ"
- выберите опцию "Заява на житлову субсидію чи пільгу"
- нажмите "Продовжити"
- выберите "Заява про призначення та надання житлової субсидії" и заполните все необходимые поля онлайн-формы
- нажмите "Додати файл" и загрузите все сканированные копии документов.
- в конце онлайн-формы нажмите "Сформувати заяву"
Система проверит полноту заполнения заявления. Если необходимо, добавьте документы и проверьте правильность информации.
Последним шагом подпишите заявление цифровой подписью и отправьте в ПФУ.