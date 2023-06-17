Как оформить субсидию онлайн, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Оформление субсидии через "Дію"

Если для оформления помощи вы выбираете приложение "Дія", следуйте следующему алгоритму:

перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь

перейдите в раздел "Заява на субсидію"

нажмите кнопку "Подати заяву"

убедитесь, что данные, отображаемые на экране, верны. Если вы обнаружили ошибку, исправьте

заполните бланк заявления. В нем укажите адрес, по которому хотите получить субсидию, состоите ли вы в браке и есть ли у вас задолженность за уплату ЖКУ

выберите, на какие именно услуги вам нужна льгота

укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики и информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу

заполните информацию о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте и т. д.

заполните данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества

после заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии: на банковскую карту или на отделение Укрпочты

После всего этого вам нужно скачать скан-копии документов, которые будут необходимы для оформления помощи.

Затем на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Если все данные верны, подпишите заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) и нажмите кнопку "Надіслати".

Оформление субсидии через портал ПФУ

Кроме "Дії" можно воспользоваться еще одним способом, а именно порталом Пенсионного фонда Украины.

Для этого вам нужно:

перейти на портал ПФУ

портал ПФУ авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью КЭП

в личном кабинете найдите "Комунікації з ПФУ"

выберите опцию "Заява на житлову субсидію чи пільгу"

нажмите "Продовжити"

выберите "Заява про призначення та надання житлової субсидії" и заполните все необходимые поля онлайн-формы

нажмите "Додати файл" и загрузите все сканированные копии документов.

в конце онлайн-формы нажмите "Сформувати заяву"

Система проверит полноту заполнения заявления. Если необходимо, добавьте документы и проверьте правильность информации.

Последним шагом подпишите заявление цифровой подписью и отправьте в ПФУ.