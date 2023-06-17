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Как оформить субсидию онлайн, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Как оформить субсидию онлайн (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Для того чтобы оформить субсидию, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно сделать онлайн с помощью двух порталов.

Как это правильно сделать - подробнее читайте в материале Styler ниже.

Оформление субсидии через "Дію"

Если для оформления помощи вы выбираете приложение "Дія", следуйте следующему алгоритму:

  • перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь
  • перейдите в раздел "Заява на субсидію"
  • нажмите кнопку "Подати заяву"
  • убедитесь, что данные, отображаемые на экране, верны. Если вы обнаружили ошибку, исправьте
  • заполните бланк заявления. В нем укажите адрес, по которому хотите получить субсидию, состоите ли вы в браке и есть ли у вас задолженность за уплату ЖКУ
  • выберите, на какие именно услуги вам нужна льгота
  • укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики и информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу
  • заполните информацию о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте и т. д.
  • заполните данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества
  • после заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии: на банковскую карту или на отделение Укрпочты

После всего этого вам нужно скачать скан-копии документов, которые будут необходимы для оформления помощи.

Затем на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Если все данные верны, подпишите заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) и нажмите кнопку "Надіслати".

Оформление субсидии через портал ПФУ

Кроме "Дії" можно воспользоваться еще одним способом, а именно порталом Пенсионного фонда Украины.

Для этого вам нужно:

  • перейти на портал ПФУ
  • авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью КЭП
  • в личном кабинете найдите "Комунікації з ПФУ"
  • выберите опцию "Заява на житлову субсидію чи пільгу"
  • нажмите "Продовжити"
  • выберите "Заява про призначення та надання житлової субсидії" и заполните все необходимые поля онлайн-формы
  • нажмите "Додати файл" и загрузите все сканированные копии документов.
  • в конце онлайн-формы нажмите "Сформувати заяву"

Система проверит полноту заполнения заявления. Если необходимо, добавьте документы и проверьте правильность информации.

Последним шагом подпишите заявление цифровой подписью и отправьте в ПФУ.

Ранее мы рассказывали о масштабных проверках получателей субсидии в Украине. Таким образом, буду "чистить" списки от правонарушителей и урезать выплаты.

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Дия СитисубсидіїПенсионный фонд Украины