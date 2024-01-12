Як оформити пенсію, не виходячи із дому: інструкція

Українці, що досягли пенсійного віку, у тому числі й ті, які виїхали за кордон, можуть оформити пенсію дистанційно.
Про те, як це зробити, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПФУ.
На вебпорталі електронних послуг ПФУ виберіть вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомтеся з інформацією на екрані та натисніть "Вхід".
Потім зайдіть в особистий кабінет. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ДіяПідпису.
Після входу до кабінету:
Заяву опрацьовуватимуть упродовж 10 днів, а за результатами розгляду ви отримаєте повідомлення в обраний вами спосіб.
Українці можуть вийти на пенсію після того, як їм виповниться 60 років. У більшості випадків право на це мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:
Раніше ми писали про те, що пенсіонери можуть отримати до 300 гривень надбавки.
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