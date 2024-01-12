Как оформить пенсию, не выходя из дома: инструкция

Как оформить пенсию дистанционно

На веб-портале электронных услуг ПФУ выберите вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомьтесь с информацией на экране и нажмите "Вход".

Затем зайдите в личный кабинет. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпис".

После входа в кабинет:

у разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование - выберите удобный способ получения сообщений, чтобы знать о статусе своего заявления. Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите тип пенсии, которую будете получать

заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных

включите скан-копии необходимых документов (с их перечнем вы ознакомились перед формированием заявления)

на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии - проверьте все данные. В случае необходимости - отредактируйте их

нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ"

Заявление будут прорабатываться в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения вы получите уведомление выбранным вами способом.

Сколько должно быть стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Украинцы могут выйти на пенсию после того, как им исполнится 60 лет. В большинстве случаев право на это имеют люди, чей страховой стаж больше 30 лет. Однако до 2028 года он будет ежегодно меняться.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, что дает право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет: