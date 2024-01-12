Как оформить пенсию, не выходя из дома: инструкция

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, в том числе и выехавшие за границу, могут оформить пенсию дистанционно.
О том, как это сделать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПФУ.
На веб-портале электронных услуг ПФУ выберите вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомьтесь с информацией на экране и нажмите "Вход".
Затем зайдите в личный кабинет. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпис".
После входа в кабинет:
Заявление будут прорабатываться в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения вы получите уведомление выбранным вами способом.
Украинцы могут выйти на пенсию после того, как им исполнится 60 лет. В большинстве случаев право на это имеют люди, чей страховой стаж больше 30 лет. Однако до 2028 года он будет ежегодно меняться.
Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, что дает право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:
Раньше мы писали о том, что пенсионеры могут получить до 300 гривен надбавки.
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