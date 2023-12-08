Як оформити опікунство над батьками в Україні: покрокова інструкція і необіхдні документи

Люди похилого віку потребують особливої допомоги та піклування. На тлі війни велика кількість українців замислюється над встановленням офіційного опікунства над батьками, адже це гарантує пільги й виплати не тільки в Україні, але й за кордоном.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за яких умов і як саме українцям оформити опікунство над батьками.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство соціальної політики, Рrikhodko&Рartners.
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Опіка над людиною похилого віку передбачає надання їй необхідної допомоги, підтримки та догляду для забезпечення її фізичного та психологічного благополуччя.
Стати опікуном може:
Для того, щоб стати опікуном людини похилого віку, необхідно бути благонадійним і здоровим.
Не дозволять стати опікуном особі, яка:
В Україні передбачені два варіанти офіційного піклування:
Згідно з чинним законодавством, опіка встановлюється над:
Водночас піклування встановлюється над:
Тобто опікун призначається тоді, коли людина похилого віку визнається повністю недієздатною. А піклувальником можна стати, якщо дієздатність літньої людини обмежена.
Стати опікуном над людиною похилого віку (навіть якщо вона - ваша мати чи батько) можна лише за умови, що суд визнав її недієздатною.
Крім рішення суду (про недієздатність особи), для оформлення опіки над власними батьками чи іншою особою похилого віку, необхідно зібрати "пакет" документів.
Потенційний опікун має пред'явити органам опіки:
До офіційного рішення щодо призначення людини опікуном, органи опіки ретельно перевіряють житлові (та інші) умови й визначають, чи немає перешкод для призначення заявника опікуном.
Якщо жодних претензій до потенційного опікуна немає, його призначають офіційним опікуном недієздатної особи похилого віку.
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