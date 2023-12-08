Как оформить опекунство над родителями в Украине: пошаговая инструкция и необходимые документы

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Кто имеет право на опекунство над родителями

Опека над пожилым человеком предусматривает оказание ему необходимой помощи, поддержки и ухода для обеспечения его физического и психологического благополучия.

Стать опекуном может:

лицо, достигшее совершеннолетия (18 лет)

лицо, которое является дееспособным

Кто не может быть опекуном пожилого человека

Для того чтобы стать опекуном пожилого человека, необходимо быть благонадежным и здоровым.

Не позволят стать опекуном лицу, которое:

имеет серьезные заболевания (туберкулез 1-2 стадии, психические и поведенческие расстройства, злокачественные новообразования 3-4 стадии, инфекции)

имеет травмы, которые привели к получению инвалидности I группы

лишено родительских прав в результате добровольного отказа или судебного решения

имеет алкогольную или наркотическую зависимость

имеет непогашенную судимость по любой статье Уголовного кодекса Украины

имеет судимость по статьям, направленным против жизни, свободы и здоровья граждан

ранее было опекуном или попечителем и по своей вине опеку или попечительство вынуждено было прекратить

имеет собственные интересы, противоречащие интересам лиц, подлежащих опеке или попечительству

Какая разница между опекой и попечительством

В Украине предусмотрены два варианта официальной заботы:

опека

постоянный уход (попечительство, патронаж), условия которого согласовываются с патронированным лицом и прописываются в договоре

Согласно действующему законодательству, опека устанавливается над:

малолетними лицами (до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки)

лицами, признанными (судом) недееспособными

В то же время попечительство устанавливается над:

несовершеннолетними лицами (возрастом от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки)

лицами, гражданская дееспособность которых ограничена

То есть опекун назначается тогда, когда пожилой человек признается полностью недееспособным. А попечителем можно стать, если дееспособность пожилого человека ограничена.

Как стать опекуном пожилого человека

Стать опекуном над пожилым человеком (даже если он - ваша мать или отец) можно лишь при условии, что суд признал его недееспособным.

Кроме решения суда (о недееспособности лица), для оформления опеки над собственными родителями или другим пожилым лицом, необходимо собрать "пакет" документов.

Потенциальный опекун должен предъявить органам опеки:

заявление о желании стать опекуном

копию и оригинал собственного паспорта

копию и оригинал паспорта лица, над которым планируется установить опеку

справки, удостоверяющие состав семьи опекуна и состав семьи лица, над которым планируется установить опеку

справку о состоянии здоровья

автобиографию

свидетельство о браке (при наличии)

справку о доходах

справку об отсутствии судимости

документы о наличии необходимого жилья

документы о подтверждении родственных связей (при наличии)

согласие семьи на совместное проживание (при необходимости)

До официального решения о назначении человека опекуном органы опеки тщательно проверяют жилищные (и другие) условия и определяют, нет ли препятствий для назначения заявителя опекуном.

Если никаких претензий к потенциальному опекуну нет, его назначают официальным опекуном недееспособного пожилого человека.