Как оформить опекунство над родителями в Украине: пошаговая инструкция и необходимые документы

Пожилые люди нуждаются в особой помощи и заботе. На фоне войны большое количество украинцев задумывается над установлением официального опекунства над родителями, ведь это гарантирует льготы и выплаты не только в Украине, но и за рубежом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, при каких условиях и как именно украинцам оформить опекунство над родителями.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство социальной политики, Рrikhodko&Рartners.
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Опека над пожилым человеком предусматривает оказание ему необходимой помощи, поддержки и ухода для обеспечения его физического и психологического благополучия.
Стать опекуном может:
Для того чтобы стать опекуном пожилого человека, необходимо быть благонадежным и здоровым.
Не позволят стать опекуном лицу, которое:
В Украине предусмотрены два варианта официальной заботы:
Согласно действующему законодательству, опека устанавливается над:
В то же время попечительство устанавливается над:
То есть опекун назначается тогда, когда пожилой человек признается полностью недееспособным. А попечителем можно стать, если дееспособность пожилого человека ограничена.
Стать опекуном над пожилым человеком (даже если он - ваша мать или отец) можно лишь при условии, что суд признал его недееспособным.
Кроме решения суда (о недееспособности лица), для оформления опеки над собственными родителями или другим пожилым лицом, необходимо собрать "пакет" документов.
Потенциальный опекун должен предъявить органам опеки:
До официального решения о назначении человека опекуном органы опеки тщательно проверяют жилищные (и другие) условия и определяют, нет ли препятствий для назначения заявителя опекуном.
Если никаких претензий к потенциальному опекуну нет, его назначают официальным опекуном недееспособного пожилого человека.
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