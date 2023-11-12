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В Україні запустили безкоштовне навчання для військових та людей з інвалідністю

Україна, Неділя 12 листопада 2023 15:22
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В Україні запустили безкоштовне навчання для військових та людей з інвалідністю Фото: бійці ЗСУ та люди з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися в Україні (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Юрченко

Учасники бойових дій та українці, які отримали інвалідність через війну, можуть безкоштовно навчатися в Україні. Уряд запустив експериментальний проєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відтепер ветерани війни та особи з інвалідністю можуть отримати безкоштовне професійне навчання. Йдеться про підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Наразі в Україні є 8 центрів у таких областях:

  • Дніпропетровській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Одеській;
  • Львівській;
  • Рівненській;
  • Сумській;
  • Івано-Франківській.

Навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації і триває до шести місяців. Навчатися можна на денній чи вечірній формі або дистанційно.

Заявку на навчання можна подати онлайн. Погодити навчання повинні не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня подання документів.

Учасників бойових дій та супроводжуючих, якщо навчання проходить людина з першою групою інвалідності, забезпечують житлом і компенсують проїзд. Після закінчення видається документ державного зразка.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я пояснювало, як оформити інвалідність під час війни.

Також додамо, що в Україні збираються спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Рада у першому читанні підтримала законопроєкти, згідно з якими УБД військовим надаватимуть автоматично.

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