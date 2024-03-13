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Як оформити лікарняний, не виходячи із дому: інструкція

Середа 13 березня 2024 07:02
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Як оформити лікарняний, не виходячи із дому: інструкція Як оформити лікарняний дистанційно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Під час хвороби не завжди є достатньо сили, аби піти на огляд до лікаря. На щастя, оформити лікарняний можна навіть дистанційно й згодом отримати за нього законні виплати.

Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Ти ж юрист" у Telegram.

Як оформити лікарняний дистанційно

Українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів хвороб і звернутися до лікаря для оформлення лікарняного дистанційно.

Для цього дотримуйтесь наступного алгоритму.

Зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність - електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності від електронної системи охорони здоровʼя.

МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. На основі саме цього документу нараховуються виплати.

Після цього потрібно чекати на смс-повідомлення від Пенсійного фонду, в якому буде вказаний номер лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.

Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Роботодавець зможе побачити ваш лист у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Скільки може тривати лікарняне і коли його оплачують

Сплата за лікарняне відбувається через 7 днів після дати його закриття.

Додамо також, що лікар може особисто продовжувати лікарняний залежно від тяжкості захворювання до 15 календарних днів. Якщо непрацездатність триватиме довше, лікар може продовжити листок непрацездатності до 30 календарних днів.

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