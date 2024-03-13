Как оформить больничный, не выходя из дома: инструкция
Во время болезни не всегда есть достаточно сили, чтобы пойти на осмотр к врачу. К счастью, оформить больничный можно даже дистанционно и потом получить за него законные выплаты.
О том, как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Ти ж юрист" в Telegram.
Как оформить больничный дистанционно
Украинцы могут оставаться дома при наличии симптомов болезней и обратиться к врачу для оформления больничного дистанционно. Для этого придерживайтесь следующего алгоритма.
Обратитесь к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или телемедицинской связи. На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности - электронный документ в электронной системе здравоохранения.
Вы получите смс-сообщение с номером медицинского заключения о временной нетрудоспособности от электронной системы здравоохранения.
МВТН автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. На основе данных, содержащих МВТН, формируется электронный листок нетрудоспособности. На основе этого документа начисляются выплаты.
После этого нужно ждать смс-сообщения от Пенсионного фонда, в котором будет указан номер больничного. Это означает, что все оформлено удачно.
Сообщите работодателю, что заболели, позвонив или переслав номер больничного. Работодатель сможет увидеть ваше письмо в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.
Сколько может длиться больничное и когда его оплачивают
Оплата за больничное производится через 7 дней после даты его закрытия.
Добавим также, что врач может лично продолжать больничный в зависимости от тяжести заболевания до 15 календарных дней. Если нетрудоспособность будет продолжаться дольше, врач может продлить листок нетрудоспособности до 30 календарных дней.
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