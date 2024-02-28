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Чому можуть не оплатити лікарняний: головні причини

Середа 28 лютого 2024 10:17
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Чому можуть не оплатити лікарняний: головні причини Чому ПФУ може не оплатити лікарняний (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Фінансування для оплати лікарняних роботодавцю здійснюється Пенсійним фондом України на підставі поданої заяви-розрахунку, що містить інформацію про суми коштів, нараховані застрахованим особам.

Чому можуть не оплатити лікарняний, розкаже РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на ПФУ.

Що треба знати про лікарняний

Заяву-розрахунок, подану страхувальником в електронному вигляді, може бути відхилено лише з причини наявності помилок.

Які помилки можуть бути

  • Неправильно заповнено реквізити страхувальника: місцезнаходження (вказано не повністю або з помилками), номер рахунку, МФО банку тощо;
  • Не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії (наприклад, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи);
  • Невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи (за останні 12 місяців), і тим, що зазначений в Реєстрі застрахованих осіб;
  • Неправильно розраховано суму виплат за листком непрацездатності.

По заявах-розрахунках, що сформовані на підставі паперових лікарняних, найчастіше невірно вносяться реквізити самого листка непрацездатності та/або інформація про застраховану особу.

Причина відхилення заяви-розрахунку відображається у вигляді коментаря (в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України).

Роботодавці, які з певних причин не можуть скористатись електронним кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, можуть скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України.

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