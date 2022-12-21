Как одеваться, чтобы зимой меньше мерзнуть: эффективные советы

Поэтому есть несколько действенных советов, как не замерзнуть зимой.

Зимой важно понимать, как согреть себя и аккумулировать тепло. Особенно актуально это при отключениях, когда дома отсутствует отопление, или когда температура на улице очень низкая.

Как одеваться, чтобы меньше мерзнуть

Многослойность

С помощью нескольких слоев одежды вы сможете удержать теплый воздух между ними и тем самым согреваться.

Когда собираетесь на улицу, обязательно надевайте нижнее белье и теплые носки из натуральных тканей. Они более теплопроводные. Следующим слоем надевайте термобелье или футболку с подштанниками, колготками.

И напоследок основная одежда. Позаботьтесь, чтобы она была достаточно свободной, ведь обжатая одежда будет приносить зимой определенный дискомфорт.

Зимой лучше носить свободную теплую одежду (фото: Freepik)

Минимум открытых участков

Но может случиться так, что даже с несколькими слоями одежды вы все равно будете мерзнуть. В чем дело?

Если у вас открыты запястья или шея, тепло из тела будет выходить именно через эти участки. Поэтому обязательно носите перчатки и шарф. А вот о коротких носках или укороченных брюках на холодный сезон лучше забыть.

То же касается и шапки. Оберегайте голову от ветра и низких температур. Однако если вы много двигаетесь в течение дня, не носите очень теплый головной убор. Так вы рискуете попотеть и заболеть гораздо быстрее, чем если бы были без шапки.

Украшения

Спорим вы не ожидали увидеть этот пункт, но оказывается, украшения замедляют движение крови в организме и ускоряют охлаждение. Металл быстро становится холодным и может привести к обморожению участков тела.

Поэтому переохлаждению могут способствовать не только кольца, но и серьги в ушах.

Не носите много украшений, если на улице морозно (фото: Freepik)

Совет: если чувствуете, что сильно замерзли, ни в коем случае не употребляйте алкоголь и не курите сигареты для согревания. Алкоголь только создает иллюзию тепла, на самом деле выводя его из тела. А сигареты замедляют движение крови в руках и ногах.