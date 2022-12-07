Як з одного листка фіалки отримати багато живців: надійний спосіб розмножити рослину

Як живцювати листок

З одного листка можна одразу отримати кілька живців. Виберіть здоровий листочок і розділіть його начетверо. Спочатку відріжте верхню частину листочка поміж бічних жилок. Вона має вийти у вигляді клина.

Тоді відріжте нижню частину листочка клином поперек жилок. На цій частині залиште короткий живець завдовжки 5 мм, зрізавши для цього його під кутом 45 градусів.

На бічних частинках зріжте залишки середнього листового живця.

Як підготувати ґрунт

Найкраще для укорінення брати високі прозорі контейнери з кришками. Підійдуть також звичайні вазони.

На дно посудини насипте дренаж. Це може бути вермикуліт, дрібні шматки пінопласту, перліт, яєчна шкаралупа тощо. Тоді засипте землю майже до верху контейнера.

Ґрунт краще купити в садовому магазині. У його складі повинен бути кокосовий субстрат і розпушувачі. Щоб зробити його ще пухкішим, можна додати трохи вермикуліту.

Як правильно посадити

Усі частини листочка посадіть у спільний контейнер. Верхню частину заглибте в ґрунт зрізом униз, нижню - тим місцем, де є маленький живець. Бічні - тим місцем, де зрізали залишки живця.

Злегка втрамбуйте ґрунт біля кожної частинки листка. Накрийте контейнер кришкою і поставте на тепле підвіконня або на полицю під лампу для додаткового освітлення.

За кілька тижнів з'являться перші корінці, а згодом і "розетки". До того часу стежте, аби ґрунт постійно був злегка вологий. Якщо на кришці сильно накопичуватиметься конденсат, періодично відкривайте її і провітрюйте.

Як живці трішки розростуться, пересадіть кожен в окрему посудину.