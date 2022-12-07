Как из одного листка фиалки получить много черенков: надежный способ размножить растение

Как черенковать листок

С одного листа можно сразу получить несколько черенков. Выберите здоровый листик и разделите его на четыре части. Сначала отрежьте верхнюю часть листика между боковыми жилками. Она должна получиться в виде клина.

Тогда отрежьте нижнюю часть листика клином поперек жилок. На этой части оставьте короткий черенок длиной 5 мм, срезав для этого его под углом 45 градусов.

На боковых частицах срежьте остатки среднего листового черенка.

Как подготовить почву

Лучше всего для укоренения брать высокие прозрачные контейнеры с крышками. Подойдут также простые вазоны.

На дно сосуда насыпьте дренаж. Это могут быть вермикулит, мелкие куски пенопласта, перлит, яичная скорлупа и т.д. Тогда засыпьте землю почти к вверху контейнера.

Почву лучше купить в садовом магазине. В его составе должен быть кокосовый субстрат и разрыхлители. Чтобы сделать его еще более рыхлым, можно добавить немного вермикулита.

Как правильно посадить

Все части листа посадите в общий контейнер. Верхнюю часть углубите в грунт срезом вниз, нижнюю - тем местом, где есть маленький черенок. Боковые - тем местом, где срезали остатки черенка.

Слегка утрамбуйте почву около каждой частицы листа. Накройте контейнер крышкой и поставьте на теплый подоконник или полку под лампу для дополнительного освещения.

Через несколько недель появятся первые корешки, а впоследствии и "розетки". До тех пор следите, чтобы почва постоянно была слегка влажная. Если на крышке будет сильно накапливаться конденсат, периодически открывайте ее и проветривайте.

Как черенки немного разрастутся, пересадите каждый в отдельный сосуд.