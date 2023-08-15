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Как очистить швы между плиткой в ванной средствами, которые есть дома

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Вторник 15 августа 2023 17:15
Как очистить швы между плиткой в ванной средствами, которые есть дома Как очистить швы между плиткой в ванной (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Швы между плиткой нуждаются в регулярной очистке и уходе. Если этого не делать, то накапливается грязь, которая ухудшит вид ванной.

Какие методы быстро помогут очистить швы между плиткой - читайте в материале Styler.

Перекись водорода

Приготовьте такой раствор: в ведре смешайте 250 мл горячей воды и 2 ст. л. перекиси водорода. Смочите мягкую губку или тряпку в растворе и очистите швы. После этого не забудьте тщательно промыть все чистой водой.

Уксус

Налейте небольшое количество уксуса в любую емкость и добавьте 1 ст. л. жидкости для мытья посуды. Натирайте швы щеткой, пока грязь не исчезнет. Если беспокоит запах уксуса, добавьте в смесь несколько капель любого эфирного масла.

Зубная паста

Паста очень эффективна в очищении и отбеливании. Возьмите зубную щетку, нанесите зубную пасту и легкими движениями очищайте швы между плиткой.

Сода

Намочите швы водой и щедро посыпьте их содой. Подождите несколько минут, затем тщательно потрите зубной щеткой. Не лишним будет и почистить содой кафель, чтобы убрать всю оставшуюся грязь. Смойте все теплой водой и насухо вытрите тряпкой.

Лимон

Лимон разрежьте пополам и окуните его в соль, а затем кусочком цитруса очистите швы. После этого оставьте все на час, а затем смойте.

Раньше мы писали, как легко отмыть липкие следы от скотча или наклеек.

Также читайте, как отстирать белые носки без усилий.

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