Ось що допоможе відлякувати комах від будинку: цим потрібно помити вікна

Догляд за вікнами повинен бути продуктивним. Багато хто думає, що миття вікон восени це укорінена традиція, однак вони глибоко помиляються. До того ж миття вікон оцетом допоможе захистити будинок від різних комах.

Чому віконні рами потрібно мити оцтом

Столовий оцет - чудовий засіб для боротьби з брудом на різних поверхнях. Його ефективна дія може бути застосована і до віконних рам. Він не тільки діє як миючий засіб, але й допомагає відлякувати шкідливих комах.

Незалежно від пори року комахи можуть проникнути в будинок через вікна. Ця проблема дратує усіх, але її легко можна вирішити завдяки оцту.

Різкий і неприємний запах цієї рідини швидко змусить маленьких комах зникнути. Просто змішайте його з водою в пульверизаторі, потріть віконні рами та підвіконня або розпиліть безпосередньо на поверхню.

Як бонус, цей спосіб також усуває та запобігає появі цвілі на очищених поверхнях. Для ефективності можна раз на тиждень чистити віконні рами оцтом.

Як відбілити пожовклі віконні рами

Оцет може ефективно очистити віконні рами, видалити жовті плями, пил та інші стійкі плями. Просто змішайте 90 мл оцту, 120 мл води й 30 мл лимонного соку.

Після цього розчин добре перемішайте та обприскайте частину, яку ви хочете очистити та потріть її м’якою тканиною. Пам’ятайте, що не можна використовувати грубі тканини або губки, які можуть подряпати поверхню.

Якщо вікна дерев'яні й легко забруднюються, то мити їх потрібно дбайливо й акуратно. Можна приготувати суміш з 1 столової ложки соди та 1 столової ложки рідкого мила. Змішайте два інгредієнти та додайте трохи води, поки суміш не стане пінною.

Потім налийте частину миючого засобу у відро з гарячою водою, а решту покладіть на губку, якою потім будете очищати пожовклі частини. Залиште на кілька хвилин і змийте.