Як очистити кеш у Telegram: покрокова інструкція

Як очистити кеш у Телеграмі на телефонах Android та на iPhone, щоб ця програма на вашому смартфоні працювала швидше? Насправді немає нічого складного.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно зробити, щоб видалити кеш, і що саме ви втратите (або не втратите), виконавши цю процедуру.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: iLounge, Fresh IT.
Зміст
Під час роботи Telegram зберігає у кеш найрізноманітнішу інформацію, яку користувач переглядає, або якою ділиться з іншими. Йдеться про фото, відео, файли, "гіфки" і т.ін. Таким чином їх не потрібно завантажувати повторно щоразу, коли відкривається чат.
Якщо ви підписані на велику кількість каналів і регулярно користуєтесь Telegram, з часом він починає "красти" все більше і більше пам'яті пристрою, на якому завантажений.
Очищення всього кешу додатка:
За потреби видалені файли можна буде завантажити на телефон (планшет або ПК) повторно. Для цього потрібно відкрити той чи інший чат і переглянути його вміст (медіафайли завантажаться автоматично).
Для того, щоб знайти кеш Telegram на смартфоні, потрібно:
Після цього на екрані відобразяться різні збережені медіафайли та їхній обсяг.
Якщо пам'яті на вашому гаджеті замало, варто натиснути "Очистити кеш".
Під час очищення кешу в Telegram видаляються медіафайли, що "підтяглися" з різних каналів і чатів під час перегляду користувачем:
При цьому всі ці медіафайли доступні у хмарному сховищі застосунку і можуть бути завантажені знову.
Очищати кеш у Telegram можна і потрібно, адже він не тільки засмічує пам'ять смартфона, але й "гальмує" його роботу.
Для більшої зручності роботи з додатком, можна також налаштувати:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram.
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