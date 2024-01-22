Как очистить кэш в Telegram: пошаговая инструкция

Как очистить кэш в Телеграмме на телефонах Android и на iPhone, чтобы эта программа на вашем смартфоне работала быстрее? На самом деле нет ничего сложного.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно сделать, чтобы удалить кэш, и что именно вы потеряете (или не потеряете), выполнив эту процедуру.
При подготовке материала были использованы следующие источники: iLounge, Fresh IT.
Содержание
Во время работы Telegram сохраняет в кэш самую разнообразную информацию, которую пользователь просматривает или которой делится с другими. Речь идет о фото, видео, файлах, "гифках" и т.п. Таким образом, их не нужно загружать повторно каждый раз, когда открывается чат.
Если вы подписаны на большое количество каналов и регулярно пользуетесь Telegram, со временем он начинает "воровать" все больше и больше памяти устройства, на котором загружен.
Очистка всего кэша приложения:
При необходимости удаленные файлы можно загрузить на телефон (планшет или ПК) повторно. Для этого нужно открыть тот или иной чат и просмотреть его содержимое (медиафайлы загрузятся автоматически).
Для того чтобы найти кэш Telegram на смартфоне, нужно:
После этого на экране отобразятся различные сохраненные медиафайлы и их объем.
Если памяти на вашем гаджете маловато, стоит нажать "Очистить кэш".
Во время очистки кэша в Telegram удаляются медиафайлы, которые "подтянулись" из разных каналов и чатов во время просмотра пользователем:
При этом все эти медиафайлы доступны в облачном хранилище приложения и могут быть загружены снова.
Очищать кэш в Telegram можно и нужно, ведь он не только засоряет память смартфона, но и "тормозит" его работу.
Для большего удобства работы с приложением можно также настроить:
Напомним, ранее мы рассказывали, каким мессенджерам стоит доверять и безопасна ли переписка в Telegram.
Предлагаем вам также ознакомиться с комплексным руководством по очистке памяти для Android и iOS.