Як обрати сукню на Новий рік і не виглядати смішно: поради від Андре Тана

Щоб гарно виглядати під час святкування Нового року, важливо правильно обрати сукню за типом фігури. Класичний розподіл жіночих фігур включає пісочний годинник, грушу, яблуко і прямокутник.
Який фасон сукні підійде саме вам, розповів дизайнер Андре Тан в Instagram,
Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура - пісочний годинник.
Головне при виборі сукні під цей тип фігури - зберегти візуальну модель пісочного годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.
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Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура - груша.
Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (володарки соковитих форм) у порівнянні до верхньої, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.
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Власниці цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією.
Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура - яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги - must-have для яскравого образу власниць такого типу фігури.
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Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура - прямокутник.
У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Облягаючих моделей по всій довжині слід уникати!
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