Как выбрать сладкие мандарины к Новому году: 8 действенных советов

Мандарины - это неотъемлемая часть новогодних праздников, которая приносит праздничное настроение и дарит аромат зимних праздников. Однако чтобы мандарины не только украшали стол, но и радовали вкусом, важно уметь правильно их выбирать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать вкусные мандарины на Новый год.

Ищите мандарины небольшого размера

Один из первых критериев при выборе мандаринов - форма. Они должны быть круглыми или овальными, без морщин и деформаций. Чем более равномерная и гладкая поверхность, тем лучше будет вкус и качество плода.

Маленькие мандарины, как правило, более сладкие и ароматные, поэтому не стоит отдавать предпочтение большим экземплярам, которые могут быть более кислыми.

Выбирайте более тяжелые мандаринки

Как правило, тяжелые мандарины более сочные и, соответственно, вкуснее. Если фрукт легок для своего размера, внутри он может быть сухим.

Ищите мандаринки с запахом

Аромат - это еще один ключевой фактор, чтобы выбрать вкусные мандарины. Спелые мандарины обладают приятным, ярко выраженным цитрусовым запахом.

Если запах мандарина слабый, или аромат вообще отсутствует, это может свидетельствовать о том, что плод неспелый или хранился в условиях, не способствующих его созреванию. Такие мандарины могут быть кислыми.

Проверяйте кожуру

Шкурка мандарина также дает важные подсказки по поводу его свежести и помогает выбрать сладкие мандарины. Она должна быть яркой, оранжевой, без коричневых или зеленых пятен.

Кожура плода помогает выбрать сладкий мандарин (иллюстративное фото: Freepik)

Если на шкурке пятна, это может означать, что плод сохранялся неправильно или подвергся механическому повреждению.

Обращайте внимание на пятна и плесень

Когда вы выбираете мандарины, обращайте внимание на отсутствие плесени или гнили. Плесень на кожуре, а также коричневые пятна являются сигналом того, что плод испорчен, поэтому его лучше не покупать.

Даже небольшие пятна могут повлиять на вкус и качество всего плода, поэтому выбирайте только свежие и здоровые мандарины.

Выбирайте сладкие сорта

Мандарины могут иметь разные сорта, и некоторые из них слаще других. Самые популярные сорта мандаринов для Нового года - это "Муркотт", "Уншиу" и "Клементин".

Они обладают не только приятным вкусом, но и довольно легко очищаются от кожуры. Выбирая эти сорта, вы можете быть уверены, что получаете сладкие и вкусные мандарины.

Соблюдайте условия хранения

Для того чтобы мандарины сохраняли свою свежесть и не теряли вкус, важно правильно их хранить. Идеальная температура для хранения мандаринов - это комнатная, однако едва прохладная. Место должно быть защищено от солнечных лучей, действия влаги и сквозняков.

Избегайте хранения мандаринов вместе с другими фруктами, поскольку этилен, который выделяют яблоки, может ускорить созревание мандаринов и испортить их вкус.

Купите мандарины у проверенных продавцов

Чтобы быть уверенным в качестве фруктов, лучше покупать мандарины в проверенных магазинах или там, где можно оценить внешний вид и запах цитрусовых.

Помните, что мандарины могут быть обработаны химикатами, чтобы продлить их сроки хранения, поэтому старайтесь покупать фрукты у сертифицированных продавцов.