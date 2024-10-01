Як обрати "праску" для волосся та на що важливо звернути увагу

Як обрати гарну праску для волосся?

Перукар нагадала, що перед випрямленням волосся треба обов'язково застосовувати термозахист. Незмивний догляд має бути гарно підібраний.

Різні типи прасок створюють різний ефект залежно від покриття. Є гаджети, які випрямляють волосся, а є - які його завивають.

Для завивки краще обирати не праску, а плойку, бо одна нагріваюча поверхня не буде шкодити так, як дві.

"В прасці волосина застиснута, як в ліщатах", - зазначила експертка.

Руслана попередила, що ніколи не треба сушити вологе волосся праскою!

Регулювання температури на прасці - це дуже важлива функція, яка допоможе зберегти ваше волосся.

100-140 градусів, якщо волосся дуже ламке та крихке

140-160 градусів. якщо волосся тонке

160-180 градусів, якщо волосся нормальне

180-240 градусів, якщо волосся густе з товстою структурою волосини

Перукар радить якнайрідше користуватися праскою та обирати по можливості фен-браш.

Фен-браш не так шкодить волоссю (Скриншот)

Які бувають покриття нагріваючої поверхні

Керамічні пластини. Швидко нагріваються та забезпечують рівномірний рівень тепла. Це золота середина для всіх типів волосся.

Турмалінові пластини

Добре вирівнюють, навіть при нижчій температурі. Гарно підходять для тонкого та пошкодженого волосся.

Титанові пластини

Найміцніші та витримують високі температури. Підходять для густого і жорсткого волосся.