Как выбрать "утюжок" для волос и на что важно обратить внимание

"Утюжок" для волос придает волосам прямой вид и блеск, но все же вредит шевелюре.
Как выбрать хороший прибор для прядей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram парикмахера и стилиста по волосам Руслану Белу.
Парикмахер напомнила, что перед выпрямлением волос нужно обязательно применять термозащиту. Несмываемый уход должен быть хорошо подобран.
Различные типы утюжков создают разный эффект в зависимости от покрытия. Есть гаджеты, которые выпрямляют волосы, а есть - которые их завивают.
Для завивки лучше выбирать не утюжок, а плойку, потому что одна нагревающая поверхность не будет вредить так, как две.
"В утюге волос зажат, как в тисках", - отметила экспертка.
Руслана предупредила, что никогда не нужно сушить влажные волосы утюжком!
Регулировка температуры на приборе - это очень важная функция, которая поможет сохранить ваши волосы.
Парикмахер советует реже пользоваться утюгом и выбирать по возможности фен-браш.
Керамические пластины. Быстро нагреваются и обеспечивают равномерный уровень тепла. Это золотая середина для всех типов волос.
Турмалиновые пластины
Хорошо выравнивают, даже при более низкой температуре. Хорошо подходят для тонких и поврежденных волос.
Титановые пластины
Самые крепкие и выдерживающие высокие температуры. Подходят для густых и жестких волос.
Читайте также, как сделать волосы здоровыми и блестящими без дорогих средств.
Раньше мы рассказывали, какая самая большая ошибка девушек в уходе за волосами.