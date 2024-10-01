Как выбрать "утюжок" для волос и на что важно обратить внимание

Как выбрать хороший утюг для волос?

Парикмахер напомнила, что перед выпрямлением волос нужно обязательно применять термозащиту. Несмываемый уход должен быть хорошо подобран.

Различные типы утюжков создают разный эффект в зависимости от покрытия. Есть гаджеты, которые выпрямляют волосы, а есть - которые их завивают.

Для завивки лучше выбирать не утюжок, а плойку, потому что одна нагревающая поверхность не будет вредить так, как две.

"В утюге волос зажат, как в тисках", - отметила экспертка.

Руслана предупредила, что никогда не нужно сушить влажные волосы утюжком!

Регулировка температуры на приборе - это очень важная функция, которая поможет сохранить ваши волосы.

100-140 градусов, если волосы очень ломкие и хрупкие

140-160 градусов, если волосы тонкие

160-180 градусов, если волосы нормальные

180-240 градусов, если волосы густые с толстой структурой волоса

Парикмахер советует реже пользоваться утюгом и выбирать по возможности фен-браш.

Фен-браш не так вредит волосам (Скриншот)

Какие бывают покрытия нагревающей поверхности

Керамические пластины. Быстро нагреваются и обеспечивают равномерный уровень тепла. Это золотая середина для всех типов волос.

Турмалиновые пластины

Хорошо выравнивают, даже при более низкой температуре. Хорошо подходят для тонких и поврежденных волос.

Титановые пластины

Самые крепкие и выдерживающие высокие температуры. Подходят для густых и жестких волос.