Як обрати м'ясо, щоб страва була смачною: прості поради

М'ясо - основний продукт у раціоні багатьох людей, тому вибір якісного м’яса є важливим етапом при покупці. Вибір м'яса не завжди простий, адже воно повинно бути не лише смачним, але й безпечним для здоров'я.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало поради і лайфхаки, які допоможуть обрати безпечне і якісне м'ясо в магазині і на ринку.

Як обирати м'ясо на ринку

Коли ви купуєте м'ясо на ринку, важливо звертати увагу на кілька ключових аспектів.

Перевірити колір

По-перше, м'ясо повинно мати природний колір: червоний для яловичини, рожевий для свинини або курятини. Якщо колір м’яса схожий на сірий чи має незвичний відтінок, це може свідчити про те, що м'ясо не свіже.

Оцінити запах

Щоб обрати свіже м'ясо на ринку, звертайте увагу на запах. Свіже м'ясо має характерний м’ясний запах, без неприємних чи затхлих відтінків. Якщо ви відчуваєте різкий або кислий запах, краще утриматися від покупки.

Перевірити текстуру м'яса

Також, з дозволу продавця, варто оцінювати текстуру м’яса, одігнувши рукавичку. Воно повинно бути пружним на дотик, не розм’якшене чи липке. Якщо м'ясо занадто м’яке, це може свідчити про порушення умов зберігання.

Крім цього, якщо м'ясо жорстке, швидше за все, воно залишиться таким і після приготування, попри маринування.

Оцінити кількість жиру

Занадто велика кількість жиру на м'ясі свідчить про те що, шматочок м'яса може в процесі приготування зменшитися в об'ємі і стати жорстким. Водночас відсутність жиру призведе до пересушування м'яса.

Тому найкраще обирати шматок м'яса з невеликою кількістю жиру або тонкими прожилками, щоб страва була соковитою і смачною.

До того ж жир на свіжому м'ясі має бути білого або кремового кольору. Жовтий колір жиру може свідчить про те, що м'ясо не надто свіже.

Купуючи м'ясо на ринку, запитайте продавця про походження м'яса та умови зберігання. Сумлінні продавці завжди готові поділитися цією інформацією.



Колір і запах м'яса вказує на його якість (фото: Freepik) ​​​​​​

Як обирати м'ясо в магазині

У магазинах, особливо великих супермаркетах, продукти часто продаються вже фасовані, тому, щоб обрати якісне м'ясо, потрібно звертати увагу на більшу кількість факторів.

Оглянути упакування

Перше, на що потрібно звернути увагу - це дата упаковки і термін придатності. Якщо ви купуєте охолоджене м'ясо, обов'язково перевірте, чи немає на упаковці ознак пошкодження або витікання соку, що може свідчити про порушення умов зберігання.

Оцінити колір

Колір м'яса в магазині також є важливим критерієм: свіже м’ясо не повинно бути блідим чи надто темним. В ідеалі, яловичина повинна бути червоною, свинина - світло-рожевою, а курятина - ніжно-рожевою.

Перевірити запах

Також, якщо це м'ясо упаковане вакуумно, зверніть увагу на відсутність неприємного запаху в упаковці. М'ясо у вакуумній упаковці може зберігати свіжість довше, але не забувайте перевіряти її герметичність.

Намагайтеся купувати м'ясо в перевірених магазинах, де підтримуються високі стандарти якості та зберігання.

Що робити з жорстким м'ясом

Якщо шматок м'яса доволі жорсткий, щоб покращити його якість, необхідно обрати правильну техніку приготування. Наприклад, таке м'ясо можна нарізати на тонкі шматочки та ретельно відбити їх. Це пом'якшить текстуру.



Жорстке м'ясо можна зробити м'якшим, нарізавши його на шматочки (фото: Freepik) ​​​​​​

По-друге, жорстке м'ясо краще довго готувати при низькій температурі, наприклад, запекти в духовці протягом 1,5 до 3 годин за температури в 160 градусів. Або ж з такого м'яса можна зробити фарш, змішати з іншим видом та приготувати бургери або котлети.