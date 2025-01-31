Как выбрать мясо, чтобы блюдо было вкусным: простые советы

Мясо - основной продукт в рационе многих людей, поэтому выбор качественного мяса является важным этапом при покупке. Выбор мяса не всегда прост, ведь оно должно быть не только вкусным, но и безопасным для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) собрало советы и лайфхаки, которые помогут выбрать безопасное и качественное мясо в магазине и на рынке.

Как выбирать мясо на рынке

Когда вы покупаете мясо на рынке, важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов.

Проверить цвет

Во-первых, мясо должно иметь естественный цвет: красный для говядины, розовый для свинины или курятины. Если цвет мяса похож на серый или имеет необычный оттенок, это может свидетельствовать о том, что мясо не свежее.

Оценить запах

Чтобы выбрать свежее мясо на рынке, обращайте внимание на запах. Свежее мясо имеет характерный мясной запах, без неприятных или затхлых оттенков. Если вы чувствуете резкий или кислый запах, лучше воздержаться от покупки.

Проверить текстуру мяса

Также, с разрешения продавца, стоит оценивать текстуру мяса, надев перчатку. Оно должно быть упругим на ощупь, не размягченное или липкое. Если мясо слишком мягкое, это может свидетельствовать о нарушении условий хранения.

Кроме этого, если мясо жесткое, скорее всего, оно останется таким и после приготовления, несмотря на маринование.

Оценить количество жира

Слишком большое количество жира на мясе свидетельствует о том что, кусочек мяса может в процессе приготовления уменьшиться в объеме и стать жестким. В то же время отсутствие жира приведет к пересушиванию мяса.

Поэтому лучше всего выбирать кусок мяса с небольшим количеством жира или тонкими прожилками, чтобы блюдо было сочным и вкусным.

К тому же жир на свежем мясе должен быть белого или кремового цвета. Желтый цвет жира может свидетельствовать о том, что мясо не слишком свежее.

Покупая мясо на рынке, спросите продавца о происхождении мяса и условиях хранения. Добросовестные продавцы всегда готовы поделиться этой информацией.



Цвет и запах мяса указывает на его качество (фото: Freepik)

Как выбирать мясо в магазине

В магазинах, особенно крупных супермаркетах, продукты часто продаются уже фасованные, поэтому, чтобы выбрать качественное мясо, нужно обращать внимание на большее количество факторов.

Осмотреть упаковку

Первое, на что нужно обратить внимание - это дата упаковки и срок годности. Если вы покупаете охлажденное мясо, обязательно проверьте, нет ли на упаковке признаков повреждения или вытекания сока, что может свидетельствовать о нарушении условий хранения.

Оценить цвет

Цвет мяса в магазине также является важным критерием: свежее мясо не должно быть бледным или слишком темным. В идеале, говядина должна быть красной, свинина - светло-розовой, а курятина - нежно-розовой.

Проверить запах

Также, если это мясо упаковано вакуумно, обратите внимание на отсутствие неприятного запаха в упаковке. Мясо в вакуумной упаковке может сохранять свежесть дольше, но не забывайте проверять ее герметичность.

Старайтесь покупать мясо в проверенных магазинах, где поддерживаются высокие стандарты качества и хранения.

Что делать с жестким мясом

Если кусок мяса довольно жесткий, чтобы улучшить его качество, необходимо выбрать правильную технику приготовления. Например, такое мясо можно нарезать на тонкие кусочки и тщательно отбить их. Это смягчит текстуру.



Жесткое мясо можно сделать более мягким, нарезав его на кусочки (фото: Freepik)

Во-вторых, жесткое мясо лучше долго готовить при низкой температуре, например, запечь в духовке в течение 1,5 до 3 часов при температуре в 160 градусов. Или же из такого мяса можно сделать фарш, смешать с другим видом и приготовить бургеры или котлеты.