Як обрати якісну та дійсно корисну оливкову олію: дієві поради

Всім відомо, що оливкова олія корисна для здоров'я. Однак цей продукт дуже часто підробляють. Проте є важливі нюанси, які потрібно знати при виборі олії.

Про те, як обрати оливкову олію, розповіла нутриціолог Діана Притула у своєму Instagram.

Вид олії

Оливкова олія має бути тільки Extra Virgin. Це означає, що товар вищої якості, нефільтрований, зроблений винятково з натуральної сировини та отриманий при першому холодному віджимі плодів.

Інші види менш багаті на корисності та можуть містити шкідливі речовини. Найкращі виробники такої олії, які вирощують оливки не інтенсивними способами це Італія, Іспанія, Туреччина та Греція.

Найкращою олією за смаковими якостями вважається Тосканська олія виготовлена в Італії. Найякіснішою - олія з Греції.

Рік віджиму

Вищий пілотаж - якщо знайдете олію, на якій буде вказано рік віджиму - не дата виробництва чи момент розливу, а саме рік віджиму. Чим свіжіша олія, тим більше корисних речовин у ній залишилось.

Пакування

Таку олію варто купувати тільки у скляних темних пляшках, щоб не допускати окислення. Щодо великих жестяних бутилів - це, звісно, краще, аніж світла пластикова пляшка та економніше. Однак метали теж мають здатність окислюватися, тому все ж таки скло в пріоритеті.

Дегустація

Найкращий спосіб відрізнити хорошу олію від підробки - це дегустація. Змастіть олією піднебіння, якщо олія хороша, то ви маєте відчути трав’янистий, навіть димчатий аромат, перцеві, свіжі, фруктові ноти. Хороша олія інколи навіть змусить вас закашлятись.