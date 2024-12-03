Сон без мук. Як обрати якісну зручну подушку і які вони бувають

Обираючи подушку, важливо враховувати не лише її зовнішній вигляд, а й матеріали, з яких вона виготовлена. Кожен компонент - від чохла до наповнювача - впливає на якість сну і здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про різновиди наповнювачів і властивості матеріалів, щоб ви змогли знайти ідеальну подушку для себе.
Чохол подушки - це не лише декоративний елемент, а й бар'єр для наповнювача, що запобігає його виходу назовні.
Тік, сатин, перкаль, бязь та інші тканини мають різні властивості. Тік забезпечує щільність і зносостійкість, особливо для пухово-пір'яних подушок, які потребують надійного захисту.
Сатин відрізняється приємною текстурою, гарно дихає і чудово підходить для ніжної шкіри. Бязь та перкаль витримують численні прання, зберігаючи при цьому форму подушки.
Батист і твіл забезпечують комфорт у теплі пори року завдяки своїй легкості. Правильно обраний матеріал чохла продовжує термін служби подушки та підвищує комфорт сну.
Подушки з натуральними наповнювачами забезпечують комфорт, але потребують особливого догляду. Вони мають високу гігроскопічність і добре підтримують тепло, створюючи сприятливі умови для сну. Ось кілька популярних видів наповнювачів:
Вибираючи натуральний наповнювач, слід врахувати його здатність підтримувати правильний температурний баланс і забезпечувати комфорт під час сну.
Синтетичні наповнювачі популярні завдяки своїй доступності та легкості в догляді. Вони не вбирають вологу, що робить їх ідеальними для тих, хто страждає від алергій або хоче мінімізувати потребу в частому пранні. Ось кілька типів синтетичних наповнювачів:
Синтетичні наповнювачі не тільки зручні, але й відзначаються доступністю за ціною, що робить їх популярним вибором для багатьох.
Антиалергенні подушки підходять не лише алергікам, а й людям із чутливою шкірою або дихальними проблемами. Такі подушки створюють несприятливі умови для розмноження пилових кліщів та цвілі. Тканини чохлів швидко сохнуть і добре вентилюються, забезпечуючи сухість і свіжість подушки.
Тансель, бамбукове волокно та латекс мають природні антисептичні властивості. Важливо, щоб волокна наповнювача були оброблені спеціальними засобами для підвищення гігієнічності.
Ортопедичні подушки забезпечують правильну підтримку шийного відділу хребта під час сну. Вони виготовляються з матеріалів, що зберігають задану форму, наприклад, віскоеластику або латексу. Вироби мають підвищену жорсткість і рекомендуються після консультації з лікарем.
Такі подушки допомагають зняти напругу з м'язів і поліпшити кровообіг у ділянці шиї. Важливо пам'ятати, що ортопедична подушка потребує звикання через її специфічну форму. Якщо комфорт важливіший за лікувальний ефект, краще обрати анатомічну подушку.
Жорсткість і висота подушки залежать від індивідуальних особливостей та пози для сну. Для сну на спині підходять подушки середньої жорсткості заввишки 8-10 см. Ті, хто спить на животі, краще обирати м'які варіанти заввишки 6-8 см.
Для відпочинку на боці ідеальною буде подушка заввишки, що відповідає ширині плеча. Жорсткіші подушки забезпечують підтримку для сну на боці, а м’які - для тих, хто часто змінює положення. Вибір подушки має бути обдуманим, адже вона впливає на якість вашого сну та самопочуття.
Раніше ми писали, як правильно прати подушки з різними типами наповнювача.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple, Better Homes and Gardens, WebMD.