Сон без мук. Як обрати якісну зручну подушку і які вони бувають

Матеріал чохла: основа зручності та довговічності

Чохол подушки - це не лише декоративний елемент, а й бар'єр для наповнювача, що запобігає його виходу назовні.

Тік, сатин, перкаль, бязь та інші тканини мають різні властивості. Тік забезпечує щільність і зносостійкість, особливо для пухово-пір'яних подушок, які потребують надійного захисту.

Сатин відрізняється приємною текстурою, гарно дихає і чудово підходить для ніжної шкіри. Бязь та перкаль витримують численні прання, зберігаючи при цьому форму подушки.

Батист і твіл забезпечують комфорт у теплі пори року завдяки своїй легкості. Правильно обраний матеріал чохла продовжує термін служби подушки та підвищує комфорт сну.

Натуральні наповнювачі: природна м'якість та тепло

Подушки з натуральними наповнювачами забезпечують комфорт, але потребують особливого догляду. Вони мають високу гігроскопічність і добре підтримують тепло, створюючи сприятливі умови для сну. Ось кілька популярних видів наповнювачів:

Пух: забезпечує м'якість і тепло, але потребує регулярного провітрювання для запобігання накопиченню вологи.

забезпечує м'якість і тепло, але потребує регулярного провітрювання для запобігання накопиченню вологи. Бамбукове волокно: гіпоалергенний, екологічний варіант із середньою жорсткістю та чудовими дихаючими властивостями.

гіпоалергенний, екологічний варіант із середньою жорсткістю та чудовими дихаючими властивостями. Овеча шерсть: зберігає тепло і створює природний бар'єр проти пилу, ідеально підходить для прохолодної погоди.

зберігає тепло і створює природний бар'єр проти пилу, ідеально підходить для прохолодної погоди. Шовк: має розкішну текстуру, підходить для людей із чутливою шкірою, але потребує дбайливого догляду.

Вибираючи натуральний наповнювач, слід врахувати його здатність підтримувати правильний температурний баланс і забезпечувати комфорт під час сну.

Різні люди люблять подушки з різним типом наповнювача (фото: Freepik.com)

Синтетичні наповнювачі: міцність і легкість догляду

Синтетичні наповнювачі популярні завдяки своїй доступності та легкості в догляді. Вони не вбирають вологу, що робить їх ідеальними для тих, хто страждає від алергій або хоче мінімізувати потребу в частому пранні. Ось кілька типів синтетичних наповнювачів:

Силіконізоване волокно: забезпечує хорошу підтримку і довговічність, зберігає форму навіть після багаторазового прання.

забезпечує хорошу підтримку і довговічність, зберігає форму навіть після багаторазового прання. Холофайбер: легкий, м'який матеріал, що добре утримує форму, забезпечуючи комфорт під час сну.

легкий, м'який матеріал, що добре утримує форму, забезпечуючи комфорт під час сну. Поролон: економічний і простий у догляді, часто використовується в бюджетних подушках, забезпечує стійкість до деформацій.

економічний і простий у догляді, часто використовується в бюджетних подушках, забезпечує стійкість до деформацій. Мікрофібра: дуже м'який, приємний на дотик матеріал, що відмінно утримує тепло і забезпечує комфортний сон.

Синтетичні наповнювачі не тільки зручні, але й відзначаються доступністю за ціною, що робить їх популярним вибором для багатьох.

Кому потрібні антиалергенні подушки

Антиалергенні подушки підходять не лише алергікам, а й людям із чутливою шкірою або дихальними проблемами. Такі подушки створюють несприятливі умови для розмноження пилових кліщів та цвілі. Тканини чохлів швидко сохнуть і добре вентилюються, забезпечуючи сухість і свіжість подушки.

Тансель, бамбукове волокно та латекс мають природні антисептичні властивості. Важливо, щоб волокна наповнювача були оброблені спеціальними засобами для підвищення гігієнічності.

Гарна подушка - запорука приємного сну (фото: Freepik.com)

Ортопедичні подушки

Ортопедичні подушки забезпечують правильну підтримку шийного відділу хребта під час сну. Вони виготовляються з матеріалів, що зберігають задану форму, наприклад, віскоеластику або латексу. Вироби мають підвищену жорсткість і рекомендуються після консультації з лікарем.

Такі подушки допомагають зняти напругу з м'язів і поліпшити кровообіг у ділянці шиї. Важливо пам'ятати, що ортопедична подушка потребує звикання через її специфічну форму. Якщо комфорт важливіший за лікувальний ефект, краще обрати анатомічну подушку.

Оптимальні жорсткість і висота подушки

Жорсткість і висота подушки залежать від індивідуальних особливостей та пози для сну. Для сну на спині підходять подушки середньої жорсткості заввишки 8-10 см. Ті, хто спить на животі, краще обирати м'які варіанти заввишки 6-8 см.

Для відпочинку на боці ідеальною буде подушка заввишки, що відповідає ширині плеча. Жорсткіші подушки забезпечують підтримку для сну на боці, а м’які - для тих, хто часто змінює положення. Вибір подушки має бути обдуманим, адже вона впливає на якість вашого сну та самопочуття.