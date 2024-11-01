Як правильно прати подушки: рекомендації для кожного виду наповнювача
Чисті подушки - запорука комфортного сну і здоров’я, тому їх слід регулярно прати або чистити. Під час використання вони накопичують пил, сліди поту і мікроорганізми, що може призвести до алергічних реакцій і втрати форми. Як саме треба прати подушки з наповнювачем різних типів?
РБК-Україна (проект Styler) надає основні рекомендації для прання подушок із різними типами наповнювачів.
Основні правила прання подушок
Вибір режиму та температури. Для більшості подушок підходить режим "Делікатне прання" або "Ручне прання" з температурою води не більше 30–40°C. Це допоможе зберегти форму і структуру наповнювача.
Вибір мийного засобу. Краще використовувати м’який гель для прання або спеціальний засіб для делікатних тканин. Порошок може залишати осад і негативно впливати на наповнювач.
Сушка. Подушки сушать на рівній горизонтальній поверхні, уникаючи сонячних променів і радіаторів. Деякі подушки можна періодично збивати, щоб повернути їм первісну форму.
Рекомендації щодо частоти прання. Спальні подушки рекомендується прати кожні 6 місяців, декоративні - рідше, а після хвороб доцільно прати відразу для усунення можливих збудників інфекцій.
Як прати подушки з різними наповнювачами
Синтетичний наповнювач
Подушки з синтепону, поліефірного волокна або ортопедичні моделі слід прати на делікатному режимі при низькій температурі (30–40°C).
Ортопедичні подушки часто потребують сухої чистки, адже вода може деформувати їхню піну. Подушки з синтепону краще прати одночасно з іншими м’якими речами, такими як рушники, для рівномірного розподілу ваги.
Пуховий наповнювач
Пухові подушки можна прати в пральній машині, якщо є програма для пухових виробів. Прати варто в захисному чохлі з мінімальною кількістю обертів під час віджиму. Після прання їх слід ретельно просушити, бажано на свіжому повітрі, уникаючи сонця та джерел тепла.
Перовий наповнювач
Подушки з пером перуть в делікатному режимі з додаванням спеціальних м’ячиків для прання, які допомагають зберегти структуру наповнювача. Після прання їх періодично збивають і сушать на відкритому повітрі або на спеціальній полиці сушильної машини, якщо така є.
Рослинний наповнювач
Подушки з гречаною лузгою або кокосовим волокном не рекомендують прати, оскільки вода може пошкодити рослинний наповнювач. Краще зняти наволочку і випрати лише її, а наповнювач піддається сухому чищенню.
Шерстяний наповнювач
Подушки з шерсті потребують обережного догляду. Прати їх не рекомендується через ризик звалювання. Для таких подушок підходить лише суха чистка або провітрювання для усунення запахів і бруду.
Шовковий наповнювач
Шовкові подушки прати в машинці не варто, адже делікатний матеріал може пошкодитися. Рекомендується звернутися до професійної чистки або, за можливості, акуратно обробити поверхню вологою тканиною з мильним розчином.
Бамбуковий наповнювач
Подушки з бамбукових волокон можна прати на делікатному режимі, але без віджиму та на низькій температурі. Сушити їх варто на рівній поверхні в тіні.
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