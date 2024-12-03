Сон без мучений. Как выбрать качественную удобную подушку и какие они бывают

Выбирая подушку, важно учитывать не только ее внешний вид, но и материалы, из которых она сделана. Каждый компонент - от чехла до наполнителя - влияет на качество сна и здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о разновидностях наполнителей и свойствах материалов, чтобы вы смогли найти идеальную подушку для себя.
Чехол подушки - это не только декоративный элемент, но и барьер для наполнителя, который предотвращает его выход наружу.
Тик, сатин, перкаль, бязь и другие ткани обладают разными свойствами. Тик обеспечивает плотность и износостойкость, особенно для пухово-перьевых подушек, требующих надежной защиты.
Сатин отличается приятной текстурой, хорошо дышит и отлично подходит для нежной кожи. Бязь и перкаль выдерживают многочисленные стирки, сохраняя при этом форму подушки.
Батист и твил обеспечивают комфорт в теплое время года благодаря своей легкости. Правильно выбранный материал чехла продлевает срок службы подушки и повышает комфорт сна.
Подушки с натуральными наполнителями обеспечивают комфорт, но нуждаются в особом уходе. Они обладают высокой гигроскопичностью и хорошо поддерживают тепло, создавая благоприятные условия для сна. Вот несколько популярных видов наполнителей:
Выбирая натуральный наполнитель, следует учесть его способность поддерживать правильный температурный баланс и обеспечивать комфорт во время сна.
Синтетические наполнители популярны благодаря своей доступности и легкости по уходу. Они не впитывают влагу, что делает их идеальными для тех, кто страдает от аллергий или хочет минимизировать потребность в частой стирке. Вот несколько типов синтетических наполнителей:
Синтетические наполнители не только удобны, но и отличаются доступностью по цене, что делает их популярным выбором для многих.
Антиаллергенные подушки подходят не только аллергикам, но и людям с чувствительной кожей или дыхательными проблемами. Такие подушки создают неблагоприятные условия для размножения пылевых клещей и плесени. Ткани чехлов быстро сохнут и хорошо вентилируются, обеспечивая сухость и свежесть подушки.
Тансель, бамбуковое волокно и латекс обладают природными антисептическими свойствами. Важно, чтобы волокна наполнителя были обработаны специальными средствами для повышения гигиеничности.
Ортопедические подушки обеспечивают правильную поддержку шейного отдела позвоночника во время сна. Они изготавливаются из материалов, сохраняющих заданную форму, например, вискоэластики или латекса. Изделия обладают повышенной жесткостью и рекомендуются после консультации с лечащим врачом.
Такие подушки помогают снять напряжение с мышц и улучшить кровообращение в области шеи. Важно помнить, что ортопедическая подушка требует привыкания из-за ее специфической формы. Если комфорт важнее лечебного эффекта, лучше выбрать анатомическую подушку.
Жесткость и высота подушки зависят от индивидуальных особенностей и позы для сна. Для сна на спине подходят подушки средней жесткости высотой 8-10 см. Те, кто спит на животе, лучше выбирать мягкие варианты высотой 6-8 см.
Для отдыха на боку идеальной будет подушка высотой, соответствующей ширине плеча. Более жесткие подушки обеспечивают поддержку для сна на боку, а мягкие - для тех, кто часто меняет положение. Выбор подушки должен быть обдуманным, ведь она оказывает влияние на качество вашего сна и самочувствия.
Раньше мы писали, как правильно стирать подушки с разными типами наполнителя.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple, Better Homes and Gardens, WebMD.