Сон без мучений. Как выбрать качественную удобную подушку и какие они бывают

Материал чехла: основа удобства и долговечности

Чехол подушки - это не только декоративный элемент, но и барьер для наполнителя, который предотвращает его выход наружу.

Тик, сатин, перкаль, бязь и другие ткани обладают разными свойствами. Тик обеспечивает плотность и износостойкость, особенно для пухово-перьевых подушек, требующих надежной защиты.

Сатин отличается приятной текстурой, хорошо дышит и отлично подходит для нежной кожи. Бязь и перкаль выдерживают многочисленные стирки, сохраняя при этом форму подушки.

Батист и твил обеспечивают комфорт в теплое время года благодаря своей легкости. Правильно выбранный материал чехла продлевает срок службы подушки и повышает комфорт сна.

Натуральные наполнители: естественная мягкость и тепло

Подушки с натуральными наполнителями обеспечивают комфорт, но нуждаются в особом уходе. Они обладают высокой гигроскопичностью и хорошо поддерживают тепло, создавая благоприятные условия для сна. Вот несколько популярных видов наполнителей:

Пух: обеспечивает мягкость и тепло, но требует регулярного проветривания для предотвращения накопления влаги.

обеспечивает мягкость и тепло, но требует регулярного проветривания для предотвращения накопления влаги. Бамбуковое волокно: гипоаллергенный, экологичный вариант со средней жесткостью и отличными дышащими свойствами.

гипоаллергенный, экологичный вариант со средней жесткостью и отличными дышащими свойствами. Овечья шерсть: сохраняет тепло и создает естественный барьер против пыли, идеально подходит для прохладной погоды.

сохраняет тепло и создает естественный барьер против пыли, идеально подходит для прохладной погоды. Шелк: имеет роскошную текстуру, подходит для людей с чувствительной кожей, но требует бережного ухода.

Выбирая натуральный наполнитель, следует учесть его способность поддерживать правильный температурный баланс и обеспечивать комфорт во время сна.

Разные люди любят подушки с разным типом наполнителя (фото: Freepik.com)

Синтетические наполнители: прочность и легкость ухода

Синтетические наполнители популярны благодаря своей доступности и легкости по уходу. Они не впитывают влагу, что делает их идеальными для тех, кто страдает от аллергий или хочет минимизировать потребность в частой стирке. Вот несколько типов синтетических наполнителей:

Силиконизированное волокно: обеспечивает хорошую поддержку и долговечность, сохраняет форму даже после многократной стирки.

обеспечивает хорошую поддержку и долговечность, сохраняет форму даже после многократной стирки. Холофайбер: легкий, мягкий материал, хорошо удерживающий форму, обеспечивая комфорт во время сна.

легкий, мягкий материал, хорошо удерживающий форму, обеспечивая комфорт во время сна. Поролон: экономичен и прост в уходе, часто используется в бюджетных подушках, обеспечивает устойчивость к деформациям.

экономичен и прост в уходе, часто используется в бюджетных подушках, обеспечивает устойчивость к деформациям. Микрофибра: очень мягкий, приятный на ощупь материал, отлично удерживающий тепло и обеспечивающий комфортный сон.

Синтетические наполнители не только удобны, но и отличаются доступностью по цене, что делает их популярным выбором для многих.

Кому нужны антиаллергенные подушки

Антиаллергенные подушки подходят не только аллергикам, но и людям с чувствительной кожей или дыхательными проблемами. Такие подушки создают неблагоприятные условия для размножения пылевых клещей и плесени. Ткани чехлов быстро сохнут и хорошо вентилируются, обеспечивая сухость и свежесть подушки.

Тансель, бамбуковое волокно и латекс обладают природными антисептическими свойствами. Важно, чтобы волокна наполнителя были обработаны специальными средствами для повышения гигиеничности.

Хорошая подушка - залог приятного сна (фото: Freepik.com)

Ортопедические подушки

Ортопедические подушки обеспечивают правильную поддержку шейного отдела позвоночника во время сна. Они изготавливаются из материалов, сохраняющих заданную форму, например, вискоэластики или латекса. Изделия обладают повышенной жесткостью и рекомендуются после консультации с лечащим врачом.

Такие подушки помогают снять напряжение с мышц и улучшить кровообращение в области шеи. Важно помнить, что ортопедическая подушка требует привыкания из-за ее специфической формы. Если комфорт важнее лечебного эффекта, лучше выбрать анатомическую подушку.

Оптимальная жесткость и высота подушки.

Жесткость и высота подушки зависят от индивидуальных особенностей и позы для сна. Для сна на спине подходят подушки средней жесткости высотой 8-10 см. Те, кто спит на животе, лучше выбирать мягкие варианты высотой 6-8 см.

Для отдыха на боку идеальной будет подушка высотой, соответствующей ширине плеча. Более жесткие подушки обеспечивают поддержку для сна на боку, а мягкие - для тех, кто часто меняет положение. Выбор подушки должен быть обдуманным, ведь она оказывает влияние на качество вашего сна и самочувствия.