Як обрати ідеальний зимовий парфум: головні поради для жінок

Зима - це час, коли змінюється не тільки гардероб, а й аромат, яким ми огортаємо себе. В холодну пору року легкі, свіжі аромати можуть загубитися у морозному повітрі, тому варто обирати більш насичені, теплі та глибокі парфуми.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як обрати незабутній аромат на зиму.
Взимку аромати розкриваються по-іншому, тому парфуми з глибокими, насиченими нотами будуть звучати краще. Ось кілька основних категорій, які ідеально підходять для холодного сезону:
Тестуйте аромати в холодну погоду – взимку парфуми розкриваються інакше, ніж влітку.
Обирайте більш концентровані формули – парфуми (Parfum) або парфумована вода (Eau de Parfum) будуть триматися довше, ніж туалетна вода (Eau de Toilette).
Наносьте парфум на теплі точки – зап’ястя, шию, згини ліктів – тепло вашого тіла допоможе аромату розкритися.
Зимовий парфум - це не просто аромат, а частина образу, що підкреслює вашу індивідуальність. Обирайте теплі, насичені ноти, які зігріють у морозні дні та створять чарівний шлейф!
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