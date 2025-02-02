Как выбрать идеальный зимний парфюм: главные советы для женщин

Зима - это время, когда меняется не только гардероб, но и аромат, которым мы окутываем себя. В холодное время года легкие, свежие ароматы могут потеряться в морозном воздухе, поэтому стоит выбирать более насыщенные, теплые и глубокие духи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать незабываемый аромат на зиму.
Зимой ароматы раскрываются по-другому, поэтому духи с глубокими, насыщенными нотами будут звучать лучше. Вот несколько основных категорий, которые идеально подходят для холодного сезона:
Тестируйте ароматы в холодную погоду - зимой духи раскрываются иначе, чем летом.
Выбирайте более концентрированные формулы - духи (Parfum) или парфюмированная вода (Eau de Parfum) будут держаться дольше, чем туалетная вода (Eau de Toilette).
Наносите парфюм на теплые точки - запястья, шею, сгибы локтей - тепло вашего тела поможет аромату раскрыться.
Зимний парфюм - это не просто аромат, а часть образа, подчеркивающая вашу индивидуальность. Выбирайте теплые, насыщенные ноты, которые согреют в морозные дни и создадут волшебный шлейф!
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