Як носити total denim навесні 2025: стилістка показала модний образ

Стилістка вибрала вбрання з темно-синього деніму, який також називають "raw denim" (необроблений або "сирий" денім). Спочатку так називали пари без додаткової теплової або хімічної обробки - їх відрізняв однорідний глибокий синій колір і висока щільність.



Total denim на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Для стильного образу на весну Олена Шевченко вибрала злегка розкльошені джинси з високою лінією талії. Їх вона доповнила білим лонгслівом з акцентом на глибоке декольте. Зверху вона накинула коротку джинсову куртку цікавого крою з кишенями-обманками.

Завершити лук вона вирішила чорним кепі, а також взуттям і сумкою контрастного кольору - білого.



Total denim на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Які ще варіанти з total denim можна приглянути на весну 2025 року

Джинси + джинсова сорочка

Для більш розслабленого образу виберіть світло-блакитні джинси та поєднуйте їх із джинсовою сорочкою. Цей лук підійде для прогулянок і зустрічей із друзями, він буде стильним і водночас зручним. Як взуття ідеально підійдуть кеди або кросівки. Доповнити такий образ можна плетеною сумкою або класичними окулярами.

Джинсова спідниця + джинсова куртка

Для легшого весняного лука можна вибрати джинсову спідницю середньої довжини та поєднувати її з курткою або жакетом з деніму. Це створить баланс між жіночністю та сучасним вуличним стилем. Важливо, щоб взуття було на низькому ходу, наприклад, снікерси або балетки.

Джинсовий total look з яскравими аксесуарами

Щоб надати образу свіжості та яскравості, додай кольорові аксесуари. Це може бути сумка яскравого кольору, наприклад, помаранчева або червона, або ж стильні дуже великі сережки. Кепки, хустки або шарфи також можуть бути відмінним доповненням, особливо в холодні весняні дні.



Стилістка показала, як носити Total denim (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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