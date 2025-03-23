Як носити total denim навесні 2025: стилістка показала модний образ

Total denim - це образ, повністю складений з деніму: це можуть бути джинси, куртки, сорочки, шорти й навіть джинсові сукні. Навесні 2025 року денім знову на піку популярності, і носити його можна по-різному, створюючи стильні й гармонійні луки.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, з чим можна поєднувати total denim.
Стилістка вибрала вбрання з темно-синього деніму, який також називають "raw denim" (необроблений або "сирий" денім). Спочатку так називали пари без додаткової теплової або хімічної обробки - їх відрізняв однорідний глибокий синій колір і висока щільність.
Total denim на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Для стильного образу на весну Олена Шевченко вибрала злегка розкльошені джинси з високою лінією талії. Їх вона доповнила білим лонгслівом з акцентом на глибоке декольте. Зверху вона накинула коротку джинсову куртку цікавого крою з кишенями-обманками.
Завершити лук вона вирішила чорним кепі, а також взуттям і сумкою контрастного кольору - білого.
Total denim на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Для більш розслабленого образу виберіть світло-блакитні джинси та поєднуйте їх із джинсовою сорочкою. Цей лук підійде для прогулянок і зустрічей із друзями, він буде стильним і водночас зручним. Як взуття ідеально підійдуть кеди або кросівки. Доповнити такий образ можна плетеною сумкою або класичними окулярами.
Для легшого весняного лука можна вибрати джинсову спідницю середньої довжини та поєднувати її з курткою або жакетом з деніму. Це створить баланс між жіночністю та сучасним вуличним стилем. Важливо, щоб взуття було на низькому ходу, наприклад, снікерси або балетки.
Щоб надати образу свіжості та яскравості, додай кольорові аксесуари. Це може бути сумка яскравого кольору, наприклад, помаранчева або червона, або ж стильні дуже великі сережки. Кепки, хустки або шарфи також можуть бути відмінним доповненням, особливо в холодні весняні дні.
Стилістка показала, як носити Total denim (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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