Як носити спідницю міні? Стилістка поділилася простим правилом, щоб мати елегантний вигляд

Спідниця міні - тренд 2025 року

У 2025 році мініспідниці представлені в різних стилях: від класичних плісированих варіантів до моделей зі шкіри, деніму і навіть з більш екстравагантних матеріалів, як-от латекс або металізовані тканини. Це дає змогу кожному знайти свою ідеальну модель.

Придивіться як до однотонних класичних кольорів (чорний, білий, червоний, нейтральні відтінки), так і до яскравих принтів - від геометрії до квіткових мотивів. Акцент робиться на матеріали, які змінюють текстуру або мають відблиски, щоб додати в образ додатковий інтерес.

Як правильно носити спідницю міні

Таку спідницю можна поєднувати з різним верхом: від об'ємних светрів до обтислих топів, що дає змогу створювати як елегантні, так і розслаблені образи.

Важливий акцент робиться на балансі - щоб образ не мав надто відвертого вигляду, стилісти рекомендують дотримуватися правила "2 з 3", яке допомагає створювати гармонійні луки, відкриваючи тільки одну із зон - ноги, декольте (зона грудей) або плечі (руки).

"Суть правила: якщо ви відкриваєте ноги, закрийте хоча б одну з двох інших зон - або декольте, або плечі. Так образ має збалансований, елегантний і не надто відвертий вигляд", - зазначила Шевченко.

Як це працює на практиці?

Мініспідниця + закритий верх + відкриті руки

Вдалий варіант - поєднання спідниці міні з гольфом, сорочкою або светром, але без рукавів.

Наприклад: чорна міні + гольф + чоботи до коліна = шикарний, стильний образ.



Як носити спідницю міні у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мініспідниця + закриті руки + відкритий верх

Якщо ви вибираєте обтислий топ із глибоким декольте, доповніть його жакетом або сорочкою з довгим рукавом.

Наприклад: мініспідниця + боді з V-вирізом + oversize блейзер = елегантність з ноткою сексуальності.



Трендове поєднання з міні (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мініспідниця + закритий верх + закриті руки

Найелегантніший варіант - поєднання міні зі светром, сорочкою або жакетом з довгими рукавами. Виглядає дорого і стримано.

Наприклад: шкіряна міні + об'ємний светр + високі чоботи



Варіант зі спідницею міні (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Чого слід уникати?