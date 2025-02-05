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Якщо набрид чорний. Найкращі відтінки для щоденного вишуканого образу і розкішного стилю

Середа 05 лютого 2025 07:16
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Якщо набрид чорний. Найкращі відтінки для щоденного вишуканого образу і розкішного стилю Які відтінки називають "новим чорним" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Олена Шевченко

Якщо ви хочете додати різноманітності у свій гардероб, але водночас зберегти стиль, є кілька чудових альтернатив чорному кольору, які матимуть не менш елегантний і універсальний вигляд.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, які відтінки обрати у 2025 році замість чорного, щоб бути в тренді.

"Якщо ви мінімаліст і не готові до різких змін, є чудова альтернатива: "новий чорний" - глибокі, складні відтінки, які так само універсальні, але додають м'якості, глибини і різноманітності образам", - зазначила Шевченко.

Темно-синій

Цей колір не тільки є чудовою заміною чорному, а й має глибину та елегантність. Темно-сині речі мають суворий, але водночас м'якіший вигляд, ніж чорні, і легко комбінуються з іншими відтінками.
Якщо набрид чорний. Найкращі відтінки для щоденного вишуканого образу і розкішного стилю
Темно-синій відтінок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Графітовий

Це ще один нейтральний колір, який має шикарний вигляд, але не такий агресивний, як чорний. Темно-сірий або, як його ще називають, графітовий легко поєднується з іншими кольорами та підходить як для офісу, так і для вечірніх виходів.
Якщо набрид чорний. Найкращі відтінки для щоденного вишуканого образу і розкішного стилю
Темно-сірий колір (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шоколадний

Цей відтінок коричневого додасть глибини та елегантності. Він менш строгий, ніж чорний, але має неймовірно стильний і сучасний вигляд, особливо в осінньо-зимові місяці. Також він відмінно поєднується з нюдовими й бежевими відтінками.
Якщо набрид чорний. Найкращі відтінки для щоденного вишуканого образу і розкішного стилю
Шляхетний коричневий (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Бордовий

Цей відтінок додасть теплоти у ваш гардероб та матиме стильний і затишний вигляд. Бордовий колір чудово поєднується з темними та нейтральними відтінками, надаючи образу вишуканості.
Якщо набрид чорний. Найкращі відтінки для щоденного вишуканого образу і розкішного стилю
Бордовий або, як його ще називають, бургунді (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Темно-зелений

Це насичений і спокійний колір, який часто асоціюється з природою. Темно-зелений додасть вашому образу особливої чарівності, глибини й підійде для осінньо-зимового сезону.
Якщо набрид чорний. Найкращі відтінки для щоденного вишуканого образу і розкішного стилю
Смарагдово-зелений у тренді (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Ці кольори легко комбінуються між собою і з чорним, додаючи різноманітності, але не виходячи за межі стриманого стилю.

Якщо ви хочете розбавити чорний гардероб, але залишитися в комфортній колірній зоні, спробуйте замінити хоча б одну чорну річ на один із цих відтінків - і побачите, як ваш образ заграє новими барвами.

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