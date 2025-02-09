Как носить юбку мини? Стилист поделилась простым правилом, чтобы выглядеть элегантно

Юбка мини - тренд 2025

В 2025 году мини-юбки представлены в разных стилях: от классических плиссированных вариантов до моделей из кожи, денима и даже из более экстравагантных материалов, таких как латекс или металлизированные ткани. Это позволяет каждому найти свою идеальную модель.

Присмотрите как однотонные классические цвета (черный, белый, красный, нейтральные оттенки), так и яркие принты - от геометрии до цветочных мотивов. Акцент делается на материалы, которые изменяют текстуру или имеют блики, чтобы добавить в образ дополнительный интерес.

Как правильно носить юбку мини

Такую юбку можно сочетать с разным верхом: от объемных свитеров до облегающих топов, что позволяет создавать как элегантные, так и расслабленные образы.

Важный акцент делается на балансе - чтобы образ не выглядел слишком откровенным, стилисты рекомендуют следовать правилу "2 из 3", которое помогает создавать гармоничные луки, открывая только одну из зон - ноги, декольте (зона груди) или плечи (руки).

"Суть правила: если вы открываете ноги, закройте хотя бы одну из двух других зон - либо декольте, либо плечи. Так образ выглядит сбалансированно, элегантно и не слишком откровенно", - отметила Шевченко.

Как это работает на практике?

Мини-юбка + закрытый верх + открытые руки

Удачный вариант - сочетание юбки мини с гольфом, рубашкой или свитером, но без рукавов.

Например: черная мини + гольф + сапоги до колена = шикарный, стильный образ.



Как носить юбку мини в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мини-юбка + закрытые руки + открытый верх

Если вы выбираете облегающий топ с глубоким декольте, дополните его жакетом или рубашкой с длинным рукавом.

Например: мини-юбка + боди с V-вырезом + oversize блейзер = элегантность с ноткой сексуальности.



Трендовое сочетание с мини (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мини-юбка + закрытый верх + закрытые руки

Самый элегантный вариант - сочетание мини со свитером, рубашкой или жакетом с длинными рукавами. Выглядит дорого и сдержанно.

Например: кожаная мини + объемный свитер + высокие сапоги



Вариант с юбкой мини (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Чего следует избегать?