Як носити квітковий принт влітку 2025: приклад від Ярослави Магучіх

Який "лук" вибрала Магучіх

Вбрання з квітковим принтом, світлими відтінками та з легкої тканини створює розслаблений, літній і жіночний стиль, який пасує для теплої погоди й відпочинку на природі.

Верх

Для літнього образу спортсменка вибрала кроп-топ з довгими рукавами та V-подібним вирізом. Попереду є зав'язка, що створює ефект збірки або драпірування, і рюші по низу. Об'ємні рукави трохи зібрані на зап'ястях.

Низ

Спідниця виконана з такого ж матеріалу, що й верх. Вона має цікавий дизайн із рюшами, що надає їй грайливого та жіночного вигляду.

Аксесуари

Доповнити літній образ Магучіх вирішила сонцезахисними окулярами зі світлою оправою. Також вона тримає в руках невелику сумочку.

Волосся та макіяж

Довге волосся спортсменка злегка підкрутила і доповнила природним макіяжем.

Ярослава Магучіх показала літній образ (фото: instagram.com/rosya_dp)

Чому квітковий принт - тренд літа 2025

Символ відродження і надії

Після кількох років глобальних криз мода прагне до легкості, позитиву і візуальної терапії. Квіткові мотиви - це емоційна віддушина, натяк на оновлення, весну і життя.

Універсальність

Від великих тропічних бутонів до дрібної "маргаритки" - квіти пасують усім. Їх можна носити та вдень і ввечері, комбінуючи з денімом, шовком або навіть діловими костюмами.

Тренд на "гламур 2000-х"

Разом із поверненням естетики Y2K, у моду знову входять сукні з квітковим принтом, обтислі майки з трояндами, топи з гіпюрними пелюстками. Це ностальгія в новому прочитанні.

Бренди зробили ставку на флору

У весняно-літніх колекціях 2025 дизайнери Prada, Dior, Balmain, Ganni і Anna October активно використовували флористичні мотиви. Тому квітковий принт масово представлений і в мас-маркеті.

Мікс романтики та сили

Сучасні інтерпретації квітів - це вже не тільки "мила дівчинка", а й впевнена, смілива жінка. Квіти стали символом жіночої сили, гнучкості та незламності.

Ярослава Магучіх показала лук на літо 2025 (фото: instagram.com/rosya_dp)