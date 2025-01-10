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Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна

П'ятниця 10 січня 2025 07:15
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Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Джинси - це одяг, який став невід'ємною частиною повсякденного гардероба модниць у всьому світі. Спочатку штани з деніму були створені як робочий одяг, але з часом перетворилися на стильний і універсальний елемент одягу, який підходить для різних випадків: як на роботу, так і на святкову вечірку або повсякденну прогулянку.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, з чим носить джинси взимку 2025 року популярна українська акторка Анастасія Цимбалару.

Як і інші українські зірки, актриса стежить за модними трендами. На своїй сторінці вона часто ділиться образами як зі зйомок і фотосесій, так і в повсякденному житті.

Так, днями вона показала, як стилізувати звичайні джинси, щоб мати стильний вигляд.

Для стильного лука Анастасія Цимбалару обрала прямі джинси насиченого синього відтінку. Їх вона доповнила тонким ременем.

Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна

Скриншот

Також образ артистки складався з лонгсліва молочного відтінку з невеликими ґудзиками спереду. Зверху вона накинула трендову сорочку з бежево-коричневою клітинкою, рукави якої вона оригінально підвернула.

Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна

Скриншот

Завершити стильний образ на кожен день Цимбалару вирішила темно-коричневими уггами на платформі, які зараз на піку популярності, а також мініатюрною сумкою з цікавим принтом.

Другий образ акторка продемонструвала з бежевим боді. Зазначимо, що це базова річ, яка має бути в гардеробі кожної модниці. Таке боді можна носити як самостійно, так і під сорочки та піджаки, створюючи стильні багатошарові луки.

Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна

Скриншот

До боді вона підібрала стильні темно-сині джинси з високою лінією талії та кишенями спереду. Завершували лук ковбойські чоботи коричневого відтінку, а також довге пальто молочного відтінку і містка сумка із замші, яка зараз також у тренді.

Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна

Скриншот

Також Цимбалару доповнила образ аксесуаром у вигляді кулона.

Хто така Анастасія Цимбалару

Актрисі 32 роки.

Ще в підлітковому віці вона зрозуміла, що хоче зніматися, тому вступила до КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Будучи студенткою, отримала свої перші ролі та грала у виставах.

У 2017 році зіграла одну з головних ролей у мелодрамі "Не можу забути тебе".

У 2023 році зіграла в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Ця роль стала для актриси першою великою роботою на знімальному майданчику після початку повномасштабного вторгнення.

За свою кар'єру зіграла більш ніж 40 ролей у фільмах і серіалах.

З 2021 по 2024 роки була одружена з актором Григорієм Баклановим, відомим за роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша". Влітку 2024 року пара оголосила про розлучення.

Цимбалару в інтерв'ю поділилася подробицями розставання.

Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна

Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

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