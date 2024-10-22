Как носить ботильоны с юбками: 5 стильных сочетаний на осень 2024 года

Осенью в гардероб можно добавить трендовые лоферы, стильные ковбойские сапоги и, конечно же, ботильоны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие модели обратить внимание, а также с чем их сочетать.

Атласная юбка + жакет + сапоги на каблуке

Коричневый оттенок сейчас на пике популярности, поэтому можно выбрать именно такую юбку. К ней добавляем черный лонгслив и классический пиджак, чтобы создать изысканный образ. А чтобы превратить его в многослойный - сверху на жакет накиньте свитер. Такой образ отлично дополнят ботильоны на небольшом каблуке и кожаная сумка.

Образ на вечеринку или свидание (фото: instagram.com/thecarolinelin)

Кожаная юбка + замшевая обувь

В этом образе можно собрать все тренды осени: замша, юбка миди и цвет бургунди. Выбирайте модель юбки из натуральной или искусственной кожи, а дополнить ее можно гольфом-водолазкой или свитером. Завершат лук замшевые ботильоны и сумка в трендовом винном оттенке.

Образ на каждый день (фото: instagram.com/iamnkirote)

Ботинки с тракторной подошвой + монохромный комплект

Массивные ботинки все еще остаются на пике популярности осенью 2024 года. С ними можно составить стильный лук, сочетая с романтичными юбками и платьями. Подберите комплект из гольфа и шелковой юбки белого цвета, а обувь и аксессуары - контрастного.

Стильный лук на осень (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Полосатый джемпер + кожаная мини-юбка + ботинки на молнии

Еще один вариант образа на осень - с короткой юбкой. Надевайте свитер в горизонтальную полоску, юбку мини, капроновые колготки и ботильоны на низком ходу с молнией спереди. Дополните лук джинсовкой или курткой в стиле кантри, а также сумкой кросс-боди.

Образ на теплые дни (фото: instagram.com/francescasaffari)

Жилет из овчины + черная джинсовая юбка + ботинки челси

Также в гардероб можно добавить джинсовую юбку миди или макси. Сочетайте ее с белой блузкой и трендовым жилетом из овчины. Дополнят лук ботинки челси и сумка через плечо.

Лук на осень (фото: instagram.com/bubblyaquarius)