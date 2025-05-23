Як носити бомбер у 2025: стильний приклад від дружини Усика

Дружина знаменитого боксера Олександра Усика Катерина поділилася стильним образом, який може повторити кожна. В її новому луці поєднані бомбер і широкі штани - ідеальний вибір для весняних прогулянок. Цей образ поєднує зручність і актуальні модні тенденції, які легко адаптуються для будь-якої ситуації.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Який "лук" обрала дружина Усика

Образ Катерини Усик виглядає розслабленим, повсякденним і в стилі casual. Крім того, вона використала трендові землисті відтінки - один із ключових трендів 2025 року. Ці кольори натхненні природою і створюють відчуття гармонії та затишку.

Вони охоплюють всі відтінки землі, дерева, каменю і рослинності, що робить їх універсальними та актуальними як для осінньо-зимового, так і для весняно-літнього сезонів.

Основою луку Катерини Усик стали штани вільного крою світло-зеленого відтінку. Доповнити їх вона вирішила футболкою шоколадного відтінку, а також бежевим ременем.

Зверху вона накинула куртку-бомбер гірчичного відтінку з цікавою деталлю - затяжками знизу. Зазначимо, що дружина Усика вибрала верхній одяг із замші, яка також у трендах весни та літа 2025.

Завершити лук вона вирішила бежевими кедами з білою підошвою, які надають образу невимушеності та спортивного шику, а також класичною шкіряною сумкою.

Образ Катерини Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чому широкі штани в моді у 2025 році

Комфорт понад усе

Після кількох років переважання зручного одягу (особливо після пандемії коронавірусу) мода зберігає курс на свободу рухів. Широкі штани дарують комфорт, не обмежують тіло і підходять для активного ритму життя.

Універсальність

Широкі штани легко адаптуються до будь-якого стилю: із сорочкою - офісний лук, із кросівками та футболкою - стиль casual, із підборами й топом - вечірній образ. Вони пасують як високим, так і невисоким, якщо правильно підібрати довжину і крій.

Мода на об'ємні силуети

2025 рік - це час oversize, балансу і вільних форм. Стилісти комбінують широкі штани з укороченим верхом або жакетом прямого крою - такі луки мають сучасний вигляд і візуально "витягують" фігуру.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Замшевий бомбер - тренд 2025

Повернення стилю ретро

Замшеві речі - пряме посилання до моди 70-х і 90-х, яка зараз переживає нову хвилю популярності. Замшевий бомбер поєднує вінтажну естетику із сучасним кроєм, що робить його ідеальним для поціновувачів трендів із родзинкою.

Тактильна естетика

У 2025 році в моді - текстури, яких хочеться "помацати". Замша має приємну на дотик поверхню, що надає образу глибини та візуального інтересу. Це матеріал, який автоматично робить лук дорожчим на вигляд.

Універсальність і баланс

Бомбер як фасон - спортивний за духом, а замша - благородна за стилем. Разом вони створюють баланс між буденністю та елегантністю. Такий жакет легко носити як із джинсами та кросівками, так і з сукнею або широкими штанами.

Нейтральна палітра

У тренді - теплі натуральні відтінки: карамельний, шоколадний, пісочний, оливковий. Замша відмінно "грає" в цих тонах, роблячи бомбер універсальним для капсульного гардероба.

Сезонність і практичність

Замшевий бомбер - ідеальна альтернатива плащу або шкіряній куртці в міжсезоння. Він не надто теплий, але й не легкий - саме те, що потрібно навесні або восени.

Лук дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)