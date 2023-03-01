Як низька зарплата може впливати на здоров'я людини: приголомшливе відкриття

Які результати дало нове дослідження

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті у Нью-Йорку провели дослідження, метою якого було вивчення зв'язку низькооплачуваної праці з ризиком передчасної смерті.

У вибірку включили 4002 людей у віці від 50 до 57 років. Було важливо, щоб ці люди працювали протягом як мінімум трьох періодів у 1992-2004 та 1998-2010. Крім того, в аналізі враховували соціально-демографічні чинники, стать та наявність захворювань.

Результати були такими:

718 осіб (17,9%) мали нестійку зайнятість

366 осіб (9,1%) заробляли мало

1 288 осіб (32,2%) заробляли мало періодично

2 348 (58,7%) завжди мали хороший стабільний дохід

Проаналізувавши зв'язок між заробітком і тривалістю життя, науковці дійшли висновку, що серед тих, хто ніколи не страждав від нестачі коштів було 199 смертей.

Серед тих, хто періодично отримував низьку заробітну плату, - 208 смертей; а тих, хто постійно отримував низьку заробітну плату, - 275 смертей.

Як заробітна плата впливає на стан здоров'я

Поки що єдиним поясненням цьому зв'язку є та якість життя, яку людина може дозволити собі відповідно до свого щомісячного доходу.

Наприклад, через низький дохід людина має гірше харчування, нижчу якість медичних послуг і можливість їх отримувати тощо. Варто також додати, що постійна тривога за відсутність грошей - це стрес, який негативно впливає на всі системи в організмі.

Якщо це й справді причинно-наслідковий зв'язок, висновки дослідників свідчать про те, що соціальна та економічна політика, яка покращить фінансовий стан низькооплачуваних працівників, може також покращити демографічні показники окремої країни.