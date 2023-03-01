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Как низкая зарплата может влиять на здоровье человека: потрясающее открытие

Низкая зарплата может ухудшать состояние здоровья (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно ученые начали рассматривать недостаточный уровень заработка как фактор, влияющий на здоровье и даже продолжительность жизни человека. До сих пор не было полноценных исследований гипотезы, однако кое-что ученым удалось выяснить.

Об этом сообщают на научном сайте JAMA.

Какие результаты дало новое исследование

Ученые из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке провели исследование, целью которого было изучение связи низкооплачиваемого труда с риском преждевременной смерти.

В выборку включили 4002 человека в возрасте от 50 до 57 лет. Было важно, чтобы эти люди работали в течение минимум трех периодов в 1992-2004 и 1998-2010. Кроме того, в анализе учитывались социально-демографические факторы, пол и наличие болезней.

Результаты были следующими:

  • 718 человек (17,9%) имели неустойчивую занятость
  • 366 человек (9,1%) зарабатывали мало
  • 1288 человек (32,2%) зарабатывали мало периодически
  • 2348 (58,7%) всегда имели хороший стабильный доход

Проанализировав связь между заработком и продолжительностью жизни, ученые пришли к выводу, что среди тех, кто никогда не страдал недостатком средств, было 199 смертей.

Среди периодически получавших низкую заработную плату - 208 смертей; а тех, кто постоянно получал низкую заработную плату, - 275 смертей.

Как заработная плата влияет на состояние здоровья

Пока единственным объяснением этой связи является качество жизни, которое человек может позволить себе в соответствии со своим ежемесячным доходом.

Например, из-за низкого дохода человек имеет худшее питание, более низкое качество медицинских услуг и возможность получать их и т.д. Следует также добавить, что постоянная тревога за отсутствие денег - это стресс, негативно влияющий на все системы в организме.

Если это действительно причинно-следственная связь, выводы исследователей свидетельствуют о том, что социальная и экономическая политика, улучшающая финансовое состояние низкооплачиваемых работников, может также улучшить демографические показатели отдельной страны.

Раньше мы рассказывали, как изменились зарплаты украинцев в прошлом году.

Читайте также, какие профессии наиболее оплачиваемые в Украине в 2023 году.

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вченіздоровяЗарплата в Украине