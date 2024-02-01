Як непомітно розмістити витяжку на кухні: 4 сучасні способи (фото)

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Витяжка під навісними шафами

Архітектор Бен Герцог розповів, що поєднання кухонної витяжки з навісними шафами є простим способом правильно розмітити прилад.За його словами, він вже багато років використовує такий спосіб при плануванні.

До того ж такий спосіб досить класичний і його можна зустріти у багатьох квартирах та будинках.

Як заховати витяжку під навісними шафами (фото: Freepik)

Висувна витяжка з робочої поверхні

Часто кухонну витяжку важко поєднати з стилем дизайну, який ви обрали. Однак, зробити це можна завдяки висувній функції, які дозволяють легко її сховати.

Наприклад, можна вмонтувати її під кухонну стільницю чи в острів.

"Ми створили висувні витяжки, які можна витягнути зі стільниці й засунути назад", - каже дизайнер Елізабет Крюгер.

Тоді на кухні витяжка буде зовсім непомітно розміщена в мармуровій стільниці. Завдяки цьому буде легкий доступ.

Біла кухня з висувною витяжкою (фото: Ben Herzog Architect)

Витяжка в стелі

Інший варіант інтеграції кухонної витяжки в острів починається зі стелі кухні.

У цьому геніальному рішенні витяжка ховається над стільницею, опускаючись за потреби. Відстань можна контролювати, що дуже зручно.

Завдяки цьому способу витяжка буде ховатись над стільницею і ви її зможете опустити, коли вам це буде треба. До того ж відстань ви можете контролювати самостійно.

Як виглядає витяжка в стелі