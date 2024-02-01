Як непомітно розмістити витяжку на кухні: 4 сучасні способи (фото)

Кухонні витяжки вважаються найважливішим предметом на кухні. Однак, часто вони "впадають в очі" і погіршують загальний дизайн кухні. Цього можна уникнути, як правильно розмістити такий прилад на кухні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.
Архітектор Бен Герцог розповів, що поєднання кухонної витяжки з навісними шафами є простим способом правильно розмітити прилад.За його словами, він вже багато років використовує такий спосіб при плануванні.
До того ж такий спосіб досить класичний і його можна зустріти у багатьох квартирах та будинках.
Часто кухонну витяжку важко поєднати з стилем дизайну, який ви обрали. Однак, зробити це можна завдяки висувній функції, які дозволяють легко її сховати.
Наприклад, можна вмонтувати її під кухонну стільницю чи в острів.
"Ми створили висувні витяжки, які можна витягнути зі стільниці й засунути назад", - каже дизайнер Елізабет Крюгер.
Тоді на кухні витяжка буде зовсім непомітно розміщена в мармуровій стільниці. Завдяки цьому буде легкий доступ.
Інший варіант інтеграції кухонної витяжки в острів починається зі стелі кухні.
У цьому геніальному рішенні витяжка ховається над стільницею, опускаючись за потреби. Відстань можна контролювати, що дуже зручно.
Завдяки цьому способу витяжка буде ховатись над стільницею і ви її зможете опустити, коли вам це буде треба. До того ж відстань ви можете контролювати самостійно.
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