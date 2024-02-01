Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото)

Акцент на освещение

Вытяжка под навесными шкафами

Архитектор Бен Герцог рассказал, что сочетание кухонной вытяжки с навесными шкафами является простым способом правильно разметить прибор. По его словам, он уже много лет использует такой способ при планировке.

К тому же такой способ довольно классический и можно встретить во многих квартирах и домах.

Как спрятать вытяжку под навесными шкафами (фото: Freepik)

Выдвижная вытяжка с рабочей поверхности

Часто кухонную вытяжку трудно соединить со стилем дизайна, который вы выбрали. Однако сделать это можно благодаря выдвижной функции, позволяющей легко ее скрыть.

Например, можно вмонтировать ее под кухонную столешницу или в остров.

"Мы создали выдвижные вытяжки, которые можно вытащить из столешницы и задвинуть назад", - говорит дизайнер Элизабет Крюгер.

Тогда на кухне вытяжка будет совершенно незаметно расположена в мраморной столешнице. Благодаря этому будет легкий доступ.

Белая кухня с выдвижной вытяжкой (фото: Ben Herzog Architect)

Вытяжка в потолке

Другой вариант интеграции кухонной вытяжки в полуостров начинается с потолка кухни.

В этом гениальном решении вытяжка скрывается над столешницей, опускаясь при необходимости. Расстояние можно контролировать, что очень удобно.

Благодаря этому способу вытяжка будет прятаться над столешницей и вы ее сможете опустить, когда вам это будет нужно. К тому же, расстояние вы можете контролировать самостоятельно.

Как выглядит вытяжка в потолке