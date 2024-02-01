Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото)

Кухонные вытяжки считаются самым важным предметом на кухне. Однако, часто они "бросаются в глаза" и ухудшают общий дизайн кухни. Этого можно избежать, как правильно разместить такой прибор на кухне.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.
Архитектор Бен Герцог рассказал, что сочетание кухонной вытяжки с навесными шкафами является простым способом правильно разметить прибор. По его словам, он уже много лет использует такой способ при планировке.
К тому же такой способ довольно классический и можно встретить во многих квартирах и домах.
Часто кухонную вытяжку трудно соединить со стилем дизайна, который вы выбрали. Однако сделать это можно благодаря выдвижной функции, позволяющей легко ее скрыть.
Например, можно вмонтировать ее под кухонную столешницу или в остров.
"Мы создали выдвижные вытяжки, которые можно вытащить из столешницы и задвинуть назад", - говорит дизайнер Элизабет Крюгер.
Тогда на кухне вытяжка будет совершенно незаметно расположена в мраморной столешнице. Благодаря этому будет легкий доступ.
Другой вариант интеграции кухонной вытяжки в полуостров начинается с потолка кухни.
В этом гениальном решении вытяжка скрывается над столешницей, опускаясь при необходимости. Расстояние можно контролировать, что очень удобно.
Благодаря этому способу вытяжка будет прятаться над столешницей и вы ее сможете опустить, когда вам это будет нужно. К тому же, расстояние вы можете контролировать самостоятельно.
Ранее дизайнеры рассказывали, как сделать дом элегантным и уютным.
Также мы писали о 5 распространенных ошибках, портящих весь интерьер в доме.