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Як в Непалі чи Бразилії. В Україні з'являються незвичайні дитячі майданчики: перші фото

Нові дитячі майданчики з'являться в Україні (колаж: Styler / Street Culture)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вже почали встановлювати унікальні дитячі майданчики. Вони кардинально відрізняються від тих, які ми звикли бачити у містах та селах нашої країни.

Як виглядають і в чому їхня "фішка" - дивіться й читайте у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про ці незвичайні дитячі майданчики?

Відомо, що соціальний проєкт реалізується німецькою неурядовою організацією KuKuk Kultur у партнерстві із всеукраїнською платформою вуличних культур Street Culture.

Загалом же ідея створення дитячих майданчиків на територіях, що постраждали через епідемії, природні катаклізми або військову агресію, виникла в німецьких благодійників як рефлексія на Югославські війни.

На думку авторів проєкту, майбутнє світу повністю залежить від психічного здоровʼя дітей. Тому дуже важливо забезпечити малюків приємним і безпечним ігровим середовищем, незалежно від того, де проходить їхнє дитинство.

За понад 15 років своєї діяльності волонтери встановили дитячі майданчики на Близькому сході, у Македонії, Молдові, Непалі, Лівані, Бразилії та інших країнах.

Де їх облаштовують в першу чергу в Україні?

В Україні ж вже облаштовано два майданчики.

Один на подвір‘ї соціального центру й тимчасового прихистку для внутрішньо переміщених українців Urban Camp Lviv.

Другий - вже от-от доставлять в один зі спальних районів Харкова, що постраждав від російських обстрілів. Доступ до ігрових просторів буде вільним для всіх відвідувачів.

Замовляли, збирали, доставляли ігрові контейнери активісти з Німеччини, а встановленням та пошуком місць для розміщення в Україні займалися учасники Street Culture.

Учасники ініціативи переконані: гра на такому майданчику має терапевтичний ефект, який може сприяти помʼякшенню травм, що їх зазнали українські діти внаслідок російської агресії.

Згодом аналогічні ігрові простори планують облаштувати й в інших регіонах, постраждалих через війну.

Ось так виглядають ці дивовижні дитячі майданчики (фото: Street Culture)

Раніше адвокат розповідав, що робити, якщо дитина травмувалась на дитячому майданчику.

Також ми писали, що під Києвом дитячий майданчик пішов під землю.

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