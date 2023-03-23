Как в Непале или Бразилии. В Украине появляются необычные детские площадки: первые фото

Что известно об этих необычных детских площадках?

Известно, что социальный проект реализуется немецкой неправительственной организацией KuKuk Kultur в партнерстве со всеукраинской платформой уличных культур Street Culture.

В целом же идея создания детских площадок на территориях, что пострадали из-за эпидемий, природных катаклизмов или военной агрессии, возникла у немецких благотворителей как рефлексия на Югославские войны.

По мнению авторов проекта, будущее мира полностью зависит от психического здоровья детей. Поэтому очень важно обеспечить детей приятной и безопасной игровой средой, независимо от того, где проходит их детство.

За более чем 15 лет своей деятельности волонтеры установили детские площадки на Ближнем Востоке, Македонии, Молдове, Непале, Ливане, Бразилии и других странах.

Где их обустраивают в первую очередь в Украине?

В Украине уже обустроены две площадки.

Один во дворе социального центра и временного приюта для внутренне перемещенных украинцев Urban Camp Lviv.

Второй - уже вот-вот доставят в один из спальных районов Харькова, пострадавшего от российских обстрелов. Доступ к игровым пространствам будет свободен для всех посетителей.

Заказывали, собирали, доставляли игровые контейнеры активисты из Германии, а установкой и поиском мест размещения в Украине занимались участники Street Culture.

Участники инициативы убеждены: игра на такой площадке имеет терапевтический эффект, который может способствовать смягчению травм, которые получили украинские дети в результате российской агрессии.

Впоследствии аналогичные игровые пространства планируют обустроить и в других регионах, пострадавших из-за войны.

Вот так смотрятся эти удивительные детские площадки (фото: Street Culture)