Как в Непале или Бразилии. В Украине появляются необычные детские площадки: первые фото

В Украине уже начали устанавливать уникальные детские площадки. Они кардинально отличаются от тех, что мы привыкли видеть в городах и селах нашей страны.
Как выглядят и в чем их "фишка" - смотрите и читайте в нашем материале ниже.
Известно, что социальный проект реализуется немецкой неправительственной организацией KuKuk Kultur в партнерстве со всеукраинской платформой уличных культур Street Culture.
В целом же идея создания детских площадок на территориях, что пострадали из-за эпидемий, природных катаклизмов или военной агрессии, возникла у немецких благотворителей как рефлексия на Югославские войны.
По мнению авторов проекта, будущее мира полностью зависит от психического здоровья детей. Поэтому очень важно обеспечить детей приятной и безопасной игровой средой, независимо от того, где проходит их детство.
За более чем 15 лет своей деятельности волонтеры установили детские площадки на Ближнем Востоке, Македонии, Молдове, Непале, Ливане, Бразилии и других странах.
В Украине уже обустроены две площадки.
Один во дворе социального центра и временного приюта для внутренне перемещенных украинцев Urban Camp Lviv.
Второй - уже вот-вот доставят в один из спальных районов Харькова, пострадавшего от российских обстрелов. Доступ к игровым пространствам будет свободен для всех посетителей.
Заказывали, собирали, доставляли игровые контейнеры активисты из Германии, а установкой и поиском мест размещения в Украине занимались участники Street Culture.
Участники инициативы убеждены: игра на такой площадке имеет терапевтический эффект, который может способствовать смягчению травм, которые получили украинские дети в результате российской агрессии.
Впоследствии аналогичные игровые пространства планируют обустроить и в других регионах, пострадавших из-за войны.
Вот так смотрятся эти удивительные детские площадки (фото: Street Culture)
Ранее адвокат рассказывал, что делать, если ребенок травмировался на детской площадке.
Также мы писали, что под Киевом детская площадка ушла под землю.