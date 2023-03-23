RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как в Непале или Бразилии. В Украине появляются необычные детские площадки: первые фото

Новые детские площадки появятся в Украине (коллаж: Styler / Street Culture)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине уже начали устанавливать уникальные детские площадки. Они кардинально отличаются от тех, что мы привыкли видеть в городах и селах нашей страны.

Как выглядят и в чем их "фишка" - смотрите и читайте в нашем материале ниже.

Что известно об этих необычных детских площадках?

Известно, что социальный проект реализуется немецкой неправительственной организацией KuKuk Kultur в партнерстве со всеукраинской платформой уличных культур Street Culture.

В целом же идея создания детских площадок на территориях, что пострадали из-за эпидемий, природных катаклизмов или военной агрессии, возникла у немецких благотворителей как рефлексия на Югославские войны.

По мнению авторов проекта, будущее мира полностью зависит от психического здоровья детей. Поэтому очень важно обеспечить детей приятной и безопасной игровой средой, независимо от того, где проходит их детство.

За более чем 15 лет своей деятельности волонтеры установили детские площадки на Ближнем Востоке, Македонии, Молдове, Непале, Ливане, Бразилии и других странах.

Где их обустраивают в первую очередь в Украине?

В Украине уже обустроены две площадки.

Один во дворе социального центра и временного приюта для внутренне перемещенных украинцев Urban Camp Lviv.

Второй - уже вот-вот доставят в один из спальных районов Харькова, пострадавшего от российских обстрелов. Доступ к игровым пространствам будет свободен для всех посетителей.

Заказывали, собирали, доставляли игровые контейнеры активисты из Германии, а установкой и поиском мест размещения в Украине занимались участники Street Culture.

Участники инициативы убеждены: игра на такой площадке имеет терапевтический эффект, который может способствовать смягчению травм, которые получили украинские дети в результате российской агрессии.

Впоследствии аналогичные игровые пространства планируют обустроить и в других регионах, пострадавших из-за войны.

Вот так смотрятся эти удивительные детские площадки (фото: Street Culture)

Ранее адвокат рассказывал, что делать, если ребенок травмировался на детской площадке.

Также мы писали, что под Киевом детская площадка ушла под землю.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітидетская прощадка